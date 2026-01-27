Aadhaar App : మీ మొబైల్ నుంచే పేరు, ఫోన్ నంబర్ మార్చుకునే వెసులుబాటు..రేపు కొత్త ఆధార్ యాప్ లాంచ్
Aadhaar App : ఆధార్ వినియోగదారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. ఇప్పటి వరకు ఆధార్ కార్డులో చిన్న మార్పు చేయాలన్నా ఆధార్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చేది. కానీ ఇకపై ఆ అవస్థలు తీరనున్నాయి. యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) సరికొత్త ఆధార్ యాప్ ఫుల్ వెర్షన్ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక సమాచారాన్ని యూఐడీఏఐ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ కొత్త యాప్తో సామాన్యుడికి డిజిటల్ సేవలు మరింత చేరువ కానున్నాయి.
యూఐడీఏఐ జనవరి 28న ఈ కొత్త యాప్ను అధికారికంగా మార్కెట్లోకి తీసుకురానుంది. ఈ యాప్ను మునుపటి కంటే చాలా సులభంగా, యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా డిజైన్ చేశారు. స్మార్ట్ఫోన్ వాడటం పెద్దగా తెలియని వారు కూడా సులభంగా తమ వివరాలను అప్డేట్ చేసుకునేలా దీని ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది. ఈ ఫుల్ వెర్షన్ యాప్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ పేరు, పుట్టిన తేదీ, అడ్రస్, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి వంటి కీలక వివరాలను నేరుగా యాప్ నుంచే సవరించుకోవచ్చు. దీనివల్ల సమయం ఆదా అవ్వడమే కాకుండా, మధ్యవర్తుల బెడద కూడా తప్పుతుంది.
ఈ యాప్లోని మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ ఏమిటంటే డిజిటల్ ఐడెంటిటీ. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డు వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఉదాహరణకు మీరు ఏదైనా హోటల్లో చెక్-ఇన్ అవ్వాలన్నా లేదా విమానాశ్రయాల్లో గుర్తింపు చూపించాలన్నా, ఈ యాప్లోని డిజిటల్ ఆధార్ను చూపిస్తే సరిపోతుంది. ఇది పూర్తిగా చెల్లుబాటు అవుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఐడీ కార్డులు పోగొట్టుకుంటామనే భయం ఉన్నవారికి ఇది ఒక గొప్ప వరం లాంటిది.
సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా ఈ యాప్ చాలా శక్తివంతమైనది. ఇందులో కొత్తగా క్యూఆర్ కోడ్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు. దీనివల్ల ఇతరుల ఆధార్ కార్డులు అసలైనవా కాదా అని మీరు సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎవరినైనా కొత్తగా పనిలో పెట్టుకున్నప్పుడు లేదా మీ ఇంటిని ఎవరికైనా అద్దెకు ఇచ్చేటప్పుడు, వారు ఇచ్చిన ఆధార్ కార్డును ఈ యాప్ ద్వారా స్కాన్ చేసి వారి వివరాలను సరిచూసుకోవచ్చు. ఇది నకిలీ ఆధార్ కార్డుల బెడదను అరికట్టడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లు ప్లే స్టోర్ నుంచి, ఆపిల్ యూజర్లు యాప్ స్టోర్ నుంచి రేపటి నుంచి ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.