Motorola Signature: ఐఫోన్, శాంసంగ్లకు చెమటలు.. మోటోరోలా 'సిగ్నేచర్' వచ్చేసింది..!
మోటోరోలా కంపెనీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తన అత్యంత శక్తివంతమైన, విలాసవంతమైన స్మార్ట్ఫోన్ 'మోటోరోలా సిగ్నేచర్'ను విడుదల చేసింది.
Motorola Signature: మోటోరోలా కంపెనీ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో తన అత్యంత శక్తివంతమైన, విలాసవంతమైన స్మార్ట్ఫోన్ 'మోటోరోలా సిగ్నేచర్'ను విడుదల చేసింది. ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో అగ్రస్థానాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని రూపొందించిన ఈ ఫోన్, నేడు (జనవరి 7, 2026) మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఇది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఆండ్రాయిడ్ మరియు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ను అందిస్తూ సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కొత్త బెంచ్మార్క్ను సెట్ చేస్తోంది. దీనివల్ల వినియోగదారులకు సుదీర్ఘకాలం పాటు అత్యుత్తమ భద్రత , స్మూత్ పర్ఫామెన్స్ లభిస్తాయి.
డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ మిలిటరీ గ్రేడ్ (MIL-STD-810H) ప్రమాణాలతో అత్యంత దృఢంగా నిర్మించబడింది. ప్రీమియం అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, ఫాబ్రిక్-ఇన్స్పైర్డ్ లగ్జరీ ఫినిష్తో పాటు IP68, IP69 రేటింగ్స్ దీనికి గరిష్ట రక్షణను ఇస్తాయి. డిస్ప్లే విభాగంలో 6.8 అంగుళాల సూపర్ HD LTPO AMOLED స్క్రీన్ను అమర్చారు. ఇది 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్, గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. డాల్బీ విజన్ , HDR10+ సపోర్ట్ కారణంగా వినియోగదారులకు అద్భుతమైన సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించడమే కాకుండా గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను మెరుగుపరుస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పనితీరు పరంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది. 3nm టెక్నాలజీతో రూపొందిన ఈ చిప్సెట్ అద్భుతమైన వేగాన్ని, పవర్ ఎఫిషియెన్సీని అందిస్తుంది. మల్టీటాస్కింగ్ కోసం ఇందులో 16GB LPDDR5X ర్యామ్, 512GB వేగవంతమైన UFS 4.1 స్టోరేజ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది భారీ అప్లికేషన్లు, హై-ఎండ్ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు ఎలాంటి ల్యాగ్ లేకుండా పనిచేస్తుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని ధర సుమారు రూ. 82,000గా ఉంది, ఇండియాలో దీని ధర వివరాలు నేడు వెల్లడవుతాయి.
కెమెరా విభాగంలో మోటోరోలా సిగ్నేచర్ ప్రొఫెషనల్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని క్వాడ్ 50MP కెమెరా సెటప్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో సోనీ LYTIA 828 మెయిన్ సెన్సార్తో పాటు అల్ట్రా-వైడ్, 3x ఆప్టికల్ జూమ్ ఇచ్చే పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్లు ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం కూడా 50MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. ఈ కెమెరా వ్యవస్థతో 8K HDR వీడియోలను సులభంగా రికార్డ్ చేయవచ్చు, ఇది కంటెంట్ క్రియేటర్లకు, ఫోటోగ్రాఫర్లకు ఒక గొప్ప వరంగా మారుతుంది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా అద్భుతమైన చిత్రాలను తీయడం దీని ప్రత్యేకత.
బ్యాటరీ, ఛార్జింగ్ పరంగా ఈ ఫోన్ 5,200mAh సామర్థ్యం గల బ్యాటరీతో వస్తుంది, ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే 52 గంటల వరకు యూసేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనికి 90W టర్బోపవర్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది, అలాగే 10W రివర్స్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం కూడా కలదు. సెక్యూరిటీ కోసం అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, థింక్షీల్డ్ ప్రొటెక్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. పాంటోన్ కార్బన్, మార్టినీ ఆలివ్ రంగుల్లో లభించే ఈ ఫోన్ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో గట్టి పోటీని ఇవ్వనుంది.