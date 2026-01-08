Motorola Razer Fold: మోటరోలా నుంచి మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫోన్.. 8.1 అంగుళాల డిస్ప్లేతో 'బుక్-స్టైల్' ఫోల్డబుల్ వచ్చేస్తోంది!
మోటరోలా తన తొలి బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ 'రేజర్ ఫోల్డ్'ను CES 2026లో ఆవిష్కరించింది. 8.1 అంగుళాల డిస్ప్లే, 50MP ట్రిపుల్ కెమెరా వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
టెక్ ప్రపంచంలో మోటరోలా సంచలనం సృష్టించింది. ఇప్పటివరకు ఫ్లిప్ ఫోన్లకే పరిమితమైన ఈ బ్రాండ్, ఇప్పుడు నేరుగా శాంసంగ్ 'ఫోల్డ్' సిరీస్కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. లాస్ వెగాస్లో జరుగుతున్న CES 2026 వేదికగా తన తొలి బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ ‘మోటరోలా రేజర్ ఫోల్డ్’ను ఆవిష్కరించింది.
డిస్ప్లే అదిరిపోయింది!
ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత దాని భారీ స్క్రీన్.
ఇన్నర్ డిస్ప్లే: 8.1 అంగుళాల 2K LTPO ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే. ఇది ఓపెన్ చేస్తే ఒక చిన్న టాబ్లెట్లా మారుతుంది.
ఔటర్ డిస్ప్లే: ఫోన్ మడిచినప్పుడు వాడుకోవడానికి 6.6 అంగుళాల స్క్రీన్ ఉంటుంది. హై రిజల్యూషన్ మరియు అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల గేమింగ్ మరియు వీడియో ఎక్స్పీరియన్స్ అద్భుతంగా ఉంటుంది.
'మోటో పెన్ అల్ట్రా' స్టైలస్ సపోర్ట్
బిజినెస్ యూజర్లు మరియు క్రియేటర్ల కోసం మోటరోలా ఇందులో 'మోటో పెన్ అల్ట్రా' స్టైలస్ సపోర్ట్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల నోట్స్ రాసుకోవడం, డ్రాయింగ్ వేయడం మరియు డాక్యుమెంట్ ఎడిటింగ్ చేయడం చాలా సులభం అవుతుంది.
కెమెరా సెటప్ - ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు పండగే!
కెమెరా విషయంలో మోటరోలా ఎక్కడా తగ్గలేదు. వెనుక వైపు మూడు 50MP కెమెరాల సెటప్ ఉంది:
50MP మెయిన్ కెమెరా: సోనీ LYTIA సెన్సార్తో వస్తోంది.
50MP అల్ట్రా వైడ్: వైడ్ యాంగిల్ షాట్స్ మరియు మాక్రో కోసం.
50MP పెరిస్కోప్: 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం 32MP ఔటర్ కెమెరా, మరియు స్క్రీన్ లోపల 20MP అండర్-డిస్ప్లే కెమెరాను అమర్చారు.
పవర్ ఫుల్ పెర్ఫార్మెన్స్
ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత హలో UIతో పనిచేస్తుంది. ఇందులో లేటెస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. బ్యాటరీ లైఫ్ మెరుగుపరచడానికి LTPO టెక్నాలజీని వాడారు. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మరియు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండనుంది.
ధర మరియు లభ్యత (అంచనా)
ప్రస్తుతం CES 2026లో ప్రోటోటైప్ను ప్రదర్శించిన మోటరోలా, దీనిని 2026 వేసవిలో గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. భారత మార్కెట్లోకి 2026 చివర్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ధర: సుమారు $1,500 (మన దేశీ కరెన్సీలో రూ. 1.25 లక్షలకు పైగా) ఉండవచ్చని అంచనా.