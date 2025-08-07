  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Motorola G86 Power: 6720mAh బ్యాటరీతో మోటరోలా కొత్త ఫోన్.. జస్ట్ రూ. 633కే ఇంటికి తీసుకురండి..!

Motorola G86 Power: 6720mAh బ్యాటరీతో మోటరోలా కొత్త ఫోన్.. జస్ట్ రూ. 633కే ఇంటికి తీసుకురండి..!
x
Highlights

Motorola G86 Power: మోటరోలా ఇటీవల విడుదల చేసిన ఫోన్ G86 పవర్ భారతదేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వచ్చింది.

Motorola G86 Power: మోటరోలా ఇటీవల విడుదల చేసిన ఫోన్ G86 పవర్ భారతదేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ ఫోన్ 6720mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో సహా అనేక బలమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. ఇటీవల ప్రారంభించబడిన ఈ బడ్జెట్ ఫోన్‌ను ఆగస్టు 6 నుండి ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ నుండి కొనుగోలు చేయవచ్చు. కంపెనీ ప్రస్తుతం ఫోన్ కొనుగోలుపై బలమైన ఆఫర్‌లను అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్‌ను కేవలం రూ. 633 ప్రారంభ EMIతో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ గత సంవత్సరం ప్రారంభించబడిన Moto G85 పవర్ అప్‌గ్రేడ్ మోడల్. ఫోన్ ధర, సేల్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్‌ల గురించి తెలుసుకుందాం.

Motorola G86 Power Offers

ఈ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో జరుగుతున్న ఫ్రీడమ్ సేల్‌లో, మోటరోలా G86 పవర్‌ను లాంచ్ ధర కంటే చాలా చౌకగా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ ఒకే ఒక స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లో వస్తుంది 8GB RAM + 128GB. దీని ధర రూ. 17,999, మూడు రంగు ఎంపికలలో కొనుగోలు చేయవచ్చు - పనాటోన్ కాస్మిక్ స్కై, పనాటోన్ గోల్డెన్ సైప్రస్, పనాటోన్ స్పెల్‌బౌండ్. ఈ సేల్‌లో, ఫోన్ కొనుగోలుపై 5శాతం క్యాష్‌బ్యాక్ ఇవ్వబడుతోంది. దీనితో పాటు, మీరు నో-కాస్ట్ EMI ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందవచ్చు. ఈ మోటరోలా ఫోన్ ధర రూ. 19,999కి జాబితా చేయబడింది. కంపెనీ ఇప్పటికే ఫోన్ ధరను రూ. 2,000 తగ్గించింది. అలాగే, మీరు దీన్ని రూ. 633 ప్రారంభ EMIలో ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.

Motorola G86 Power Specifications

ఈ మోటరోలా ఫోన్ 6.67-అంగుళాల 1.5K రిజల్యూషన్ pOLED డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ సూపర్ HD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది 4500 నిట్‌ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని, 120Hz అధిక రిఫ్రెష్ రేట్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. మోటరోలా నుండి వచ్చిన ఈ బడ్జెట్ ఫోన్‌లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్ ఉంది, దీనితో మీకు 8GB RAM, 128GB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హలో UIలో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో మూడేళ్ల పాటు భద్రతా నవీకరణలు ఇవ్వబడతాయి.

ఈ ఫోన్ 6,720mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. అలాగే, ఇది 33W టర్బో ఛార్జింగ్ ఫీచర్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో AI ఫీచర్లు ఇవ్వబడ్డాయి, ఇందులో ఫోటో ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్, సూపర్‌జూమ్, AI ఆటో స్మైల్ క్యాప్చర్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. 50MP మెయిన్, 8MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా కలిగిన ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉంటుంది. సెల్ఫీ , వీడియో కాలింగ్ కోసం ఇది 32MP కెమెరాను కలిగి ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick