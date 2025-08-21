Motorola G06: ఇలా ఉందేంటి.. మోటో నుంచి కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఫీచర్లు తెలిసిపోయాయ్..!
Motorola G06: మీరు స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమాచారం మీ కోసమే. మోటరోలా త్వరలో తన కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ మోటో G06 ను మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది.
Motorola G06: మీరు స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమాచారం మీ కోసమే. మోటరోలా త్వరలో తన కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ మోటో G06 ను మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది. మోటరోలా తన G సిరీస్ తదుపరి మోడల్ మోటో G06 ను త్వరలో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇటీవల, ఈ ఫోన్ జాబితా యూరోపియన్ రిటైలర్ ఎప్టో వెబ్సైట్లో కనిపించింది, ఇది రాబోయే బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఫోన్ వివరాలను ఇచ్చింది.
మోటరోలా G05 HD + 90Hz డిస్ప్లే, హెలియో G81 ఎక్స్ట్రీమ్ చిప్, 50MP వెనుక కెమెరా, 5200mAh బ్యాటరీ, IP52 రేటింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, మోటరోలా G06 లో చాలా ఫీచర్లు అలాగే ఉండవచ్చు, కానీ పాంటోన్ రంగులు, పెరిగిన నిల్వ ఎంపికలు దీనికి వేరే గుర్తింపును ఇస్తాయి.
Motorola G06 Price
మోటరోలా G06 రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్ల గురించి సమాచారం బయటపడింది, 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ (సుమారు రూ. 12,369), 4GB + 256GB స్టోరేజ్ (సుమారు రూ. 17,134). ఈ ఫోన్ కెమెరా, బ్యాటరీ, బేసిక్ పనితీరులో Moto G05 లాగా ఉండవచ్చు, కానీ కొత్త ఆకర్షణ ఏమిటంటే ఇది Pantone-రంగులో వస్తుంది. ఈ మోడల్ అరబెస్క్ (లావెండర్), టేప్స్ట్రీ (రోజ్), టెండ్రిల్ (గ్రీన్) షేడ్స్ కలిగి ఉంటుంది.
Motorola G06 Specifications
Moto G06 గురించి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ దాని మునుపటి మోడల్ Moto G05 అప్గ్రేడ్ వెర్షన్ కావచ్చు. దీని లక్షణాలు కూడా దీనికి చాలా పోలి ఉంటాయి. ఈ ఫోన్లో 6.67 అంగుళాల HD + IPS LCD డిస్ప్లే ఉంటుంది, ఇది 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అందిస్తుంది. పనితీరు కోసం, దీనిలో మీడియాటెక్ హెలియో G81 ఎక్స్ట్రీమ్ చిప్సెట్ ఇచ్చారు.
Moto G06 బ్యాటరీ గురించి చెప్పాలంటే, దీనికి 5200mAh బ్యాటరీ లభిస్తుందని భావిస్తున్నారు, ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ కెమెరా పరంగా కూడా బలంగా ఉంటుంది. Moto G06 50-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. భద్రత కోసం, దీనికి సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది. అలాగే, వినియోగదారులు 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, మైక్రో SD కార్డ్ సపోర్ట్ను కూడా పొందుతారు.