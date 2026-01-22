Motorola Edge 70 ఫ్యూజన్: 7000mAh బ్యాటరీ, మిలిటరీ గ్రేడ్ ప్రొటెక్షన్తో పవర్ఫుల్ ఎంట్రీ!
మోటోరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ వస్తోంది! 7000mAh బ్యాటరీ, మిలిటరీ గ్రేడ్ ప్రొటెక్షన్, మరియు 144Hz OLED డిస్ప్లేతో పవర్ఫుల్ ఫీచర్లు. ధర మరియు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
మోటోరోలా తన యూజర్ల కోసం పెర్ఫార్మెన్స్ మరియు డ్యూరబిలిటీ కలయికతో ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను రూపొందించింది. డిజైన్ పరంగా పెద్ద మార్పులు లేకపోయినా, స్పెసిఫికేషన్స్ విషయంలో మాత్రం భారీ అప్గ్రేడ్లు కనిపిస్తున్నాయి.
కీలక ఫీచర్లు (అంచనా):
డిస్ప్లే: 6.78-అంగుళాల 1.5K OLED క్వాడ్ కర్వ్డ్ డిస్ప్లే. ఇది 144Hz రీఫ్రెష్ రేట్ మరియు 5200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో రానుంది.
ప్రాసెసర్: శక్తివంతమైన Snapdragon 7s Gen 3 (4nm) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్. దీనికి తోడు Adreno 720 GPU ఉంటుంది.
మెమరీ: 8GB / 12GB RAM మరియు 256GB స్టోరేజ్ ఆప్షన్లు.
సాఫ్ట్వేర్: లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16తో పని చేస్తుంది. 3 ఏళ్ల OS అప్డేట్స్, 4 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ హామీ.
కెమెరా: వెనుక వైపు 50MP Sony LYTIA సెన్సార్, ముందు వైపు సెల్ఫీల కోసం 32MP కెమెరా.
ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకతలేంటి?
- భారీ బ్యాటరీ: మునుపటి మోడల్స్ కంటే భిన్నంగా ఇందులో 7000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. దీనికి 68W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది.
- మిలిటరీ గ్రేడ్ రక్షణ: ఈ ఫోన్ MIL-STD-810H మిలిటరీ గ్రేడ్ సర్టిఫికేషన్తో వస్తోంది. అంటే పడినా, దెబ్బలు తగిలినా తట్టుకునే సామర్థ్యం దీనికి ఉంటుంది.
- వాటర్ రెసిస్టెన్స్: దూళి మరియు నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP68 + IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి.
- ప్రీమియం లుక్: ఓరియంట్ బ్లూ, స్పోర్టింగ్ గ్రీన్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగులతో పాటు నైలాన్ మరియు లినెన్ ఫినిషింగ్తో ఈ ఫోన్ ప్రీమియం లుక్ను అందిస్తుంది.
ఆడియో & కనెక్టివిటీ:
వినోదం కోసం డాల్బీ అట్మాస్ (Dolby Atmos) సపోర్ట్తో కూడిన స్టీరియో స్పీకర్లు, సెక్యూరిటీ కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ఇక 5G, వై-ఫై 6, బ్లూటూత్ 5.4 వంటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు దీని సొంతం.
త్వరలోనే ఈ ఫోన్ ధర మరియు సేల్ వివరాలపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.