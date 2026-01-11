Mobile Recharge Price Hike: మొబైల్ వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. జూన్ నుంచి భారీగా పెరగనున్న రీఛార్జ్ ధరలు!
Mobile Recharge Price Hike 2026: మొబైల్ వినియోగదారులకు బ్యాడ్ న్యూస్! జూన్ 2026 నుంచి పెరగనున్న రీఛార్జ్ ధరలు. జియో, ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియా టారిఫ్ ప్లాన్లలో 15% నుంచి 20% వరకు పెంపు.
Mobile Recharge Price Hike 2026: స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులకు మళ్లీ ధరల సెగ తగలనుంది. దాదాపు రెండేళ్ల విరామం తర్వాత, టెలికాం దిగ్గజాలు రిలయన్స్ జియో, భారతి ఎయిర్టెల్ మరియు వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi) తమ టారిఫ్ ధరలను పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు తాజా నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తాయి?
జెఫ్రీస్ నివేదిక ప్రకారం, ఈ ధరల పెంపు జూన్ 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. గడిచిన నాలుగేళ్లలో (2019, 2021, 2024) జరిగిన ధరల సవరణల సరళిని పరిశీలిస్తే, ఈ ఏడాది మధ్యలో ధరలు పెరగడం ఖాయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఎంత మేర పెరగవచ్చు?
సాధారణ పెంపు: సగటున 15 శాతం వరకు ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కంపెనీల వారీగా: జియో తన టారిఫ్లను 10 నుంచి 20 శాతం వరకు పెంచవచ్చని అంచనా. ఎయిర్టెల్, వొడాఫోన్ ఐడియాలు కూడా ఇదే బాటలో పయనించనున్నాయి.
వొడాఫోన్ ఐడియా (Vi): అప్పుల్లో ఉన్న ఈ సంస్థ తన బకాయిలను తీర్చుకునేందుకు రాబోయే మూడేళ్లలో (2027-30) ఏకంగా 45 శాతం వరకు ధరలను పెంచాల్సి ఉంటుందని నివేదిక పేర్కొంది.
ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:
ARPU పెంపు: ఒక్కో వినియోగదారుడి నుంచి వచ్చే సగటు ఆదాయాన్ని (ARPU) పెంచుకోవడం ద్వారా కంపెనీల ఆదాయ వృద్ధిని రెట్టింపు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.
5G ఇన్వెస్ట్మెంట్స్: దేశవ్యాప్తంగా 5G నెట్వర్క్ విస్తరణ కోసం కంపెనీలు భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాయి. ఈ పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పొందాలంటే టారిఫ్ల పెంపు తప్పనిసరి.
జియో ఐపీఓ (Jio IPO): 2026 ప్రథమార్ధంలో జియో ఐపీఓకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ వాల్యుయేషన్ను పెంచుకోవడానికి కూడా ఈ ధరల పెంపు దోహదపడనుంది.
వినియోగదారులపై ప్రభావం: ప్రస్తుతం రూ. 299 గా ఉన్న ఎంట్రీ లెవల్ ప్లాన్లు సుమారు రూ. 349 నుంచి రూ. 359 కి చేరే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల సామాన్యుల నెలవారీ మొబైల్ ఖర్చులు రూ. 40 నుంచి రూ. 80 వరకు పెరగవచ్చు.