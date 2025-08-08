Lava Blaze AMOLED 2 5G: రూ.15 వేల ధరలో బెస్ట్ ఫీచర్లతో స్మార్ట్ఫోన్.. ఇది ట్రై చేయండి..!
Lava Blaze AMOLED 2 5G: లావా తన కొత్త మోడల్ లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G తో మరోసారి భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి తిరిగి రాబోతోంది. కంపెనీ తన ధరను రూ. 15,000 కంటే తక్కువగా ఉంచుతుందని పేర్కొంది. లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G ఫోన్ ఆగస్టు 11న భారతదేశంలోకి రానుంది. ఈ ఫోన్ ఆధునిక వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా స్టైలిష్ లుక్లో రూపొందించబడింది. లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G అతిపెద్ద లక్షణం దాని స్లిమ్ , ప్రీమియం లుక్, ఇది కేవలం 7.55mm, 174 గ్రాములతో దాని విభాగంలో అత్యంత సన్నని ఫోన్ కావచ్చు. లావా బ్లేజ్ AMOLED 2 5G లక్షణాల అన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Lava Blaze AMOLED 2 5G Specifications
ఇది పెద్ద 6.67-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది, ఇది FHD + రిజల్యూషన్తో గొప్ప దృశ్య నాణ్యతను అందిస్తుంది. డిస్ప్లే పరిమాణం, నాణ్యత ఈ ధర పరిధిలోని ఇతర స్మార్ట్ఫోన్ల నుండి దీనిని భిన్నంగా చేస్తుంది. పనితీరు గురించి మాట్లాడుకుంటే, దీనికి LPDDR5 RAM, UFS 3.1 స్టోరేజ్ ఇవ్వబడుతుంది, ఇది వేగవంతమైన యాప్ లోడింగ్ , సున్నితమైన మల్టీ టాస్కింగ్ను నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై ఆధారపడి ఉంటుంది, వినియోగదారులకు తాజా ఫీచర్లు, భద్రతా నవీకరణలను అందిస్తుంది.
కెమెరా సెటప్లో 50MP AI-ఆధారిత వెనుక కెమెరా ఉండే అవకాశం ఉంది, ఇది అధునాతన ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్తో గొప్ప చిత్రాలను తీయగలదు. ముందు కెమెరాకు సంబంధించిన సమాచారం ఇంకా వెల్లడించలేదు. బ్యాటరీ పరంగా, దీనికి 5000mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీ ఇవ్వబడుతుంది, ఇది లాంగ్ బ్యాకప్ ఇస్తుంది. అలాగే, ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది ఫోన్ను త్వరగా ఛార్జ్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. మీరు ఎక్కువసేపు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
లావా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో Blaze AMOLED 2 5G డిజైన్ మరియు కీలక స్పెసిఫికేషన్లను పంచుకుంది. వెనుక ప్యానెల్లో ఈక లాంటి నమూనాతో ఫోన్ తెలుపు రంగులో చూడవచ్చు. ఇది నల్లటి పొడవైన దీర్ఘచతురస్రాకార కెమెరా బార్ను కలిగి ఉంది, దీనిలో రెండు కెమెరా సెన్సార్లు, ఒక LED ఫ్లాష్ ఉన్నాయి. వెనుక ప్యానెల్ దిగువ ఎడమ మూలలో బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది.