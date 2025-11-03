Lava Agni 4: లావా అగ్ని 4.. శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా, AMOLED డిస్ప్లేతో వస్తోంది..!
Lava Agni 4: లావా తన తాజా స్మార్ట్ఫోన్ లావా అగ్ని 4 ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. లాంచ్కు ముందు, బ్రాండ్ క్రమంగా ఫోన్ లక్షణాలు, డిజైన్ను టీజ్ చేయడం ప్రారంభించింది. తాజా టీజర్ ప్రకారం, ఫోన్ డిజైన్ మునుపటి మోడళ్ల కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. మునుపటి మోడల్ వెనుక భాగంలో సెకండరీ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, కానీ కొత్త ఫోన్ విషయంలో ఇది జరగదు. బ్రాండ్ షేర్ చేసిన కొత్త టీజర్ మొదటిసారిగా ఫోన్ యొక్క బ్యాక్ ప్యానెల్ను చూపిస్తుంది, ఇది కీలక లక్షణాలను వెల్లడిస్తుంది. ఈ రాబోయే హ్యాండ్సెట్ గురించి ప్రత్యేకత ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
టీజర్ ప్రకారం, లావా అగ్ని 4 లో రెండు కెమెరాలు, మధ్యలో డ్యూయల్ LED ఫ్లాష్ మరియు "AGNI" బ్రాండింగ్ ఉన్నాయి. ఫోన్ వెనుక వైపున ఉన్న డిస్ప్లే ఉండదని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ డిజైన్ గతంలో లీక్ అయిన చిత్రాలతో కూడా సరిపోతుంది. ఇంతలో, LBP1071A మోడల్ నంబర్తో కూడిన కొత్త లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ నెమ్కో సర్టిఫికేషన్ పొందింది, ఇది రాబోయే లావా ఫోన్ కోసం అని చెప్పబడింది. ఈ సర్టిఫికేషన్ 7,050mAh సాధారణ సామర్థ్యాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది లావా అగ్ని 4 కోసం కావచ్చునని సూచిస్తుంది.
మునుపటి నివేదికలు కూడా ఈ ఫోన్ 7,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుందని పేర్కొన్నాయి. ఇది నిజమైతే, ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉన్న లావా మొదటి ఫోన్ ఇదే అవుతుంది. లావా అగ్ని 4 ఫన్ 6.78-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది, ఇది పూర్తి HD+ రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. అదనంగా, ఈ పరికరం డైమెన్సిటీ 8350 చిప్సెట్, ఫ్లాగ్షిప్-గ్రేడ్ UFS 4.0 స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఇది 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నప్పటికీ, దాని వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాల గురించి ఎటువంటి సమాచారం అందుబాటులో లేదు. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఇది వెనుక రెండు 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుందని చెబుతారు. ఇటీవలి టీజర్లో దీనికి మెటల్ సెంటర్ ఫ్రేమ్ ఉంటుందని వెల్లడించింది. లావా అగ్ని 4 లాంచ్ తేదీ గురించి లావా ఇంకా ఎటువంటి వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే, రాబోయే వారాల్లో బ్రాండ్ దీనిని అధికారికంగా ధృవీకరిస్తుందని తెలుస్తోంది.