Jio Gemini Free Offer: జియో బంపరాఫర్.. ఉచితంగా గూగుల్ AI ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్..!
Jio Gemini Free Offer: రిలయన్స్ జియో తన వినియోగదారులకు శనివారం నుండి 18 నెలల ఉచిత Google AI Pro సబ్స్క్రిప్షన్ను అందించడం ప్రారంభించింది. భారతీయ టెలికాం కంపెనీ గత వారం Googleతో తన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది, వినియోగదారులకు ఏడాదిన్నర పాటు జెమిని AIకి ఉచిత యాక్సెస్ను అందిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ 18, 25 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ మొదట్లో పేర్కొన్నప్పటికీ, జియో ఇప్పుడు 25 ఏళ్లు పైబడిన వినియోగదారులను కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ను యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
సబ్స్క్రిప్షన్ను ఎలా క్లెయిమ్ చేయాలి
ఉచిత 18 నెలల జెమిని ప్రో ఫీచర్లను యాక్సెస్ చేయడానికి, మీరు యాక్టివ్ Jio SIM కార్డ్, అపరిమిత 5G ప్లాన్ను కలిగి ఉన్నారని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ ఆఫర్కు ఇది ప్రాథమిక అవసరం. మీరు దీన్ని ధృవీకరించిన తర్వాత, MyJio యాప్లో దిగువన ఉన్న దశలను అనుసరించండి:
1. MyJio యాప్ హోమ్పేజీ ఎగువన 'ప్రారంభ యాక్సెస్' బ్యానర్ కనిపిస్తుంది.
2. బ్యానర్పై ఇప్పుడే క్లెయిమ్ చేయి బటన్ను నొక్కండి.
3. ఇప్పుడు మీరు మీ బ్రౌజర్లో కొత్త పేజీని తెరవమని ప్రాంప్ట్ చేయబడతారు
4. అది తెరిచిన తర్వాత, ప్లాన్ వివరాలు ఆ వెబ్ పేజీలో కనిపిస్తాయి.
5. దిగువకు స్క్రోల్ చేసి 'అంగీకరిస్తున్నాను' నొక్కండి.
6. అంతే! ఇప్పుడు జెమిని యాప్కి వెళ్లి మీ ప్రో స్థితిని నిర్ధారించండి.
సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రయోజనాలు
ఉచిత టైర్తో పోలిస్తే, Google AI Pro (లేదా జెమిని Pro) సబ్స్క్రిప్షన్ వినియోగదారులకు అనేక కొత్త, శక్తివంతమైన ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ సాధారణంగా నెలకు రూ.1,950 ఖర్చవుతుంది, కానీ Jio వినియోగదారులు దీనిని 18 నెలల పాటు ఉచితంగా ఉపయోగించవచ్చు.
ఇది మీకు జెమిని 2.5 Pro AI మోడల్ , నానో బనానా, డీప్ రీసెర్చ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లకు విస్తరించిన యాక్సెస్ను ఇస్తుంది. జెమిని 2.5 Proలోని డీప్ రీసెర్చ్ ఫీచర్ ఉచిత వినియోగదారులకు అందుబాటులో లేదని గమనించాలి. అత్యంత ఉత్తేజకరమైన ఫీచర్ Veo 3.1 ఫాస్ట్, ఇది టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్లను నమోదు చేయడం ద్వారా AI వీడియోలను రూపొందించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఈ వీడియోలకు ఆడియో కూడా స్వయంచాలకంగా జోడించబడుతుంది, ఇది సృజనాత్మక ఆర్ట్ ప్రాజెక్ట్లు లేదా సరదా వీడియోలను సృష్టించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
అదనంగా, ఈ టైర్ మీకు జెమిని కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ (CLI), జెమిని కోడ్ అసిస్ట్ IDE ఎక్స్టెన్షన్లకు యాక్సెస్ను కూడా అందిస్తుంది, ఇవి అధిక రేట్ పరిమితులను కలిగి ఉంటాయి. వినియోగదారులు Gmail, డ్రైవ్, డాక్స్, షీట్లు, మరిన్ని వంటి Google Workspace యాప్లలో AI ఫీచర్లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు. అదనంగా, ఈ సబ్స్క్రిప్షన్లో Whisk యాప్, ఫ్లో, నోట్బుక్LM ప్లాట్ఫారమ్ల కోసం అధిక పరిమితులు ఉన్నాయి. చివరగా, వినియోగదారులు డ్రైవ్, Gmail, ఫోటోలలో షేర్ చేయబడిన 2TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ను పొందుతారు.