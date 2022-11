Jio 5G Network: జియో 5జి అత్యంత సూపర్‌ఫాస్ట్‌ నెట్‌వర్క్‌.. దీని సాంకేతిక విధానం చాలా స్పెషల్‌..!

Jio 5G Network: జియో 5జి అత్యంత సూపర్‌ఫాస్ట్‌ నెట్‌వర్క్‌.. దీని సాంకేతిక విధానం చాలా స్పెషల్‌..!

Jio 5G Network: భారతదేశంలో 5G సేవలు ప్రారంభించి నెలలు గడిచాయి. ఇప్పటికే జియో తన 5G సేవను మార్కెట్లో ప్రారంభించింది. చాలా మంది ఈ సేవలని పొందుతున్నారు. జియో 5G సేవ ఇతర కంపెనీల 5G సేవ కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. దీని వెనుక ప్రత్యేక కారణం ఉంది. మీకు దీని గురించి తెలియకపోతే ఈ రోజు తెలుసుకోండి. జియో 5G స్టాండ్ అలోన్ నెట్‌వర్క్‌కు సపోర్ట్‌ ఇస్తుంది

జియో 5G స్టాండ్ అలోన్ నెట్‌వర్క్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇతర కంపెనీలు ఈ నెట్‌వర్క్‌కు మద్దతు ఇవ్వవు. వాస్తవానికి స్టాండ్ అలోన్ నెట్‌వర్క్‌ని సిద్ధం చేయడానికి చాలా ఖర్చు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మొదటి నుంచి సిద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఈ నెట్‌వర్క్‌తో కేవలం జియో 5G మాత్రమే వస్తుంది. కంపెనీ దీనిపై చాలా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టింది. మొదటి నుంచి దీనిని నిర్మించింది. అయితే ఇతర కంపెనీలు తక్కువ ఖర్చును ఉంచడానికి బదులుగా నాన్ స్టాండ్ అలోన్ నెట్‌వర్క్‌ను ఉపయోగించాయి. జియో 5G సేవ మాత్రమే నిజమైన 5G సేవగా పరిగణించబడటానికి ఇదే కారణం.

స్టాండ్ అలోన్ నెట్‌వర్క్ పూర్తిగా కొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్. దీని కారణంగా 5G సేవ సజావుగా నడుస్తుంది. ఈ నెట్‌వర్క్‌ని సిద్ధం చేయడానికి 4G ప్లాట్‌ఫారమ్ ఉపయోగించరు. ఇది హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్‌ను అందిస్తుంది. అలాగే కాల్‌ల నాణ్యత కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది. 5G నెట్‌వర్క్ అనేది భారతదేశంలో జియో అందించే స్వతంత్ర నెట్‌వర్క్. కొంతమందికి ఇది నిజమైన 5G అని కూడా తెలుసు. స్టాండ్ అలోన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో పని చేయడం ద్వారా 5G సేవలను అందించే ఏకైక సంస్థ జియో మాత్రమే.

భారతదేశంలో స్వతంత్ర 5G మద్దతుతో వస్తున్న ఏకైక నెట్‌వర్క్ జియో. కాబట్టి దీని సేవ అత్యంత వేగవంతమైనది ఉత్తమమైనది. ఇది కాకుండా మార్కెట్‌లోని ఇతర కంపెనీలు నాన్-స్టాండలోన్ 5G నెట్‌వర్క్‌ను అందిస్తున్నాయి. ఇవి పూర్తిగా 4G నెట్‌వర్క్‌పై ఆధారపడి ఉంటాయి. కాబట్టి దాని నాణ్యత స్వతంత్ర 5G నెట్‌వర్క్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. వాస్తవానికి స్వతంత్ర 5G నెట్‌వర్క్‌ను సెటప్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.