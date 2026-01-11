ISRO PSLV C-62 Launch: అంతరిక్షంలో ఇస్రో ‘అన్వేషణ’.. రేపే 2026 తొలి ప్రయోగం! కౌంట్డౌన్ షురూ!
2026లో ఇస్రో తన తొలి ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది. పీఎస్ఎల్వీ సి-62 ద్వారా రక్షణ రంగానికి ఉపయోగపడే 'అన్వేష' ఉపగ్రహంతో పాటు 15 విదేశీ శాటిలైట్లను నింగిలోకి పంపనుంది. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ISRO) సరికొత్త చరిత్రకు సిద్ధమైంది. 2026 ఏడాదిలో తన తొలి ప్రయోగాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టబోతోంది. దేశ రక్షణ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తూ, శత్రువుల కదలికలపై నిఘా ఉంచేందుకు ‘అన్వేష’ (Anvesha) పేరుతో సరికొత్త శాటిలైట్ను నింగిలోకి పంపనుంది.
పీఎస్ఎల్వీ సి-62 (PSLV C-62) ప్రయోగ విశేషాలు:
శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం (SHAR) నుంచి సోమవారం (జనవరి 12) ఈ ప్రయోగం జరగనుంది. దీనికి సంబంధించి ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటికే కౌంట్డౌన్ ప్రారంభించారు.
రాకెట్: PSLV C-62
ప్రధాన ఉపగ్రహం: EOS N1 (అన్వేష)
బరువు: సుమారు 1,485 కేజీలు
కక్ష్య: భూమికి 600 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్.
ఏమిటీ ‘అన్వేష’ ప్రత్యేకత?
ఇప్పటివరకు భూ పరిశీలన (Earth Observation) కోసం ఇస్రో అనేక ఉపగ్రహాలను పంపింది. అయితే ఇకపై దేశ భద్రత మరియు సరిహద్దుల నిఘా కోసం పంపే శాటిలైట్లను ‘అన్వేష’ సిరీస్ పేరుతో ప్రయోగించాలని ఇస్రో నిర్ణయించింది.
- రక్షణ కవచం: సరిహద్దుల్లో శత్రుదేశాల కదలికలను ఇది క్షుణ్ణంగా పర్యవేక్షిస్తుంది.
- విపత్తు నిర్వహణ: వాతావరణ మార్పులు, తుపానులు, వరదలు వంటి ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో ముందస్తు సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
- భూ పరిశీలన: వ్యవసాయం, అడవుల విస్తీర్ణం వంటి అంశాల్లో కీలక డేటాను సేకరిస్తుంది.
కమర్షియల్ సక్సెస్: మరో 15 విదేశీ ఉపగ్రహాలు!
ఈ ప్రయోగం కేవలం మన దేశ అవసరాల కోసమే కాదు, ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం (NewSpace India Limited) ద్వారా విదేశీ ఆదాయాన్ని కూడా సమకూర్చుతోంది. ‘అన్వేష’తో పాటు మరో 15 చిన్న ఉపగ్రహాలను ఇస్రో అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్తోంది.
భాగస్వామ్య దేశాలు: సింగపూర్, లక్సెంబర్గ్, యూరప్, అమెరికా, యూఏఈ.
ఈ 15 ఉపగ్రహాల మొత్తం బరువు సుమారు 200 కేజీలు.
ముగింపు:
రేపటి ప్రయోగంతో అంతరిక్షంలో భారత్ మరో మైలురాయిని అధిగమించబోతోంది. పొరుగు దేశాల కుతంత్రాలను పసిగట్టే 'అన్వేషణ' రేపటితో అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది.