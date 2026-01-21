  • Menu
OnePlus Update: వన్ ప్లస్ ఇండియా నుంచి నిశబ్దంగా కొత్త మోడల్స్ రాబోతున్నాయా? రూమర్లకు చెక్ పెట్టిన మేనేజ్మెంట్.

Highlights

oneplus ఇండియా కార్యకలాపాలు నిలిచిపోతాయన్న వార్తలను సీఈఓ రాబిన్ లియు కొట్టిపారేశారు. సేల్స్, మార్కెట్ వాటా మరియు త్వరలో రాబోయే కొత్త మోడళ్లపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.

ఇటీవల వన్‌ప్లస్ (OnePlus) కంపెనీ తన కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తోందన్న పుకార్లు టెక్ ప్రియులను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. అయితే, కంపెనీ అధినేత రాబిన్ లియు స్వయంగా రంగంలోకి దిగి ఈ వదంతులపై స్పష్టత ఇచ్చారు. ఎక్స్ (గతంలో ట్విట్టర్) వేదికగా స్పందించిన ఆయన, వన్‌ప్లస్ ఇండియా యథావిధిగా కొనసాగుతుందని హామీ ఇచ్చారు. కంపెనీ మూతపడుతోందన్న నివేదికలన్నీ పచ్చి అబద్ధాలని ఆయన కొట్టిపారేశారు.

పుకార్లు వ్యాపించడానికి కారణాలు

ప్రధాన మార్కెట్లలో వన్‌ప్లస్ విక్రయాలు తగ్గుముఖం పట్టాయని మీడియాలో కథనాలు రావడంతో ఈ పుకార్లు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా భారతదేశంలో 2023లో 1.7 కోట్ల యూనిట్లు అమ్ముడవగా, 2024లో ఆ సంఖ్య 1.3 నుండి 1.4 కోట్ల యూనిట్లకు తగ్గుతుందని అంచనా. దీనివల్ల మార్కెట్ వాటా 6.1% నుండి 3.9%కి పడిపోయింది. చైనాలో కూడా మార్కెట్ వాటా 2% నుండి 1.6%కి స్వల్పంగా తగ్గింది.

అంతేకాకుండా, ఆండ్రాయిడ్ హెడ్ లైన్స్ వంటి టెక్ సైట్లు.. వన్‌ప్లస్ పూర్తిగా ఒప్పో (Oppo)లో విలీనమవుతుందని, 'వన్‌ప్లస్ ఓపెన్ 2' లాంచ్ రద్దు అయ్యిందని మరియు 'వన్‌ప్లస్ 15S' విడుదల ఉండబోదని కథనాలు ప్రచురించాయి. దీంతో హెచ్‌టీసీ (HTC), ఎల్‌జీ (LG), బ్లాక్‌బెర్రీ (BlackBerry) లాంటి బ్రాండ్‌ల వలె వన్‌ప్లస్ కూడా కనుమరుగవుతుందేమోనని అభిమానులు భయాందోళన చెందారు.

అభిమానుల ఆందోళనను తొలగించిన సీఈఓ ప్రకటన

రాబిన్ లియు చేసిన పోస్ట్ వన్‌ప్లస్ అభిమానులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చింది. కంపెనీ భారతదేశాన్ని లేదా తన నమ్మకమైన కస్టమర్లను వదులుకోదని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. తప్పుడు ప్రచారాలను నమ్మవద్దని కోరుతూ, సరికొత్త ఆవిష్కరణలతో బ్రాండ్ ఎల్లప్పుడూ మార్కెట్లో ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

వన్‌ప్లస్ ప్రధాన మార్కెట్లు

వన్‌ప్లస్ గ్లోబల్ సేల్స్‌లో 75% వాటా భారతదేశం మరియు చైనా నుండే వస్తోంది. ప్రస్తుత మందగమనం ఉన్నప్పటికీ, ఈ రెండు దేశాల్లో కంపెనీకి ఇంకా బలమైన స్థానం ఉంది.

చివరికి, టెక్ ప్రియులు ఇక ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చు; వన్‌ప్లస్ ఎక్కడికీ వెళ్లడం లేదు. మూతపడుతుందన్న వార్తలు కేవలం పుకార్లు మాత్రమే.

వన్‌ప్లస్ ఉత్పత్తుల గురించి మరింత సమాచారం కోసం వన్‌ప్లస్ ఇండియా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించవచ్చు.

