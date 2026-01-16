iQOO Z11 Turbo Launched.. 200MP కెమెరా! iQOO నుంచి పవర్ఫుల్ ఫోన్ వచ్చేసింది.. ధర ఎంతంటే?
iQOO Z11 Turbo చైనాలో లాంచ్ అయ్యింది. స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్, 200MP కెమెరా మరియు 7600mAh బ్యాటరీ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ ఫోన్ ధర మరియు పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో పెర్ఫార్మెన్స్కు మారుపేరుగా నిలిచే iQOO తన సరికొత్త ఫ్లాగ్షిప్ కిల్లర్ iQOO Z11 Turboను చైనా మార్కెట్లో ఘనంగా విడుదల చేసింది. గేమింగ్ ప్రియులను, టెక్ ఉత్సాహికులను టార్గెట్ చేస్తూ అత్యున్నత స్థాయి ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ను రూపొందించారు. దీని స్పెసిఫికేషన్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే!
అదిరిపోయే డిస్ప్లే:
ఈ ఫోన్లో 6.59 ఇంచుల 1.5K OLED ఫ్లాట్ డిస్ప్లేను అందించారు.
144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 5000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వెలుతురులో కూడా స్పష్టమైన విజువల్స్ కనిపిస్తాయి.
కంటి రక్షణ కోసం 4320Hz హై-ఫ్రీక్వెన్సీ PWM డిమ్మింగ్ టెక్నాలజీని వాడారు. గేమింగ్ కోసం 3200Hz ఇన్స్టంట్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ దీని ప్రత్యేకత.
చిప్సెట్ & పెర్ఫార్మెన్స్:
ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Gen 5 (3nm) ప్రాసెసర్ను ఇందులో వాడారు.
దీనికి తోడు iQOO సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన Q2 ఇ-స్పోర్ట్స్ చిప్ గేమింగ్ అనుభవాన్ని మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది.
ఈ ఫోన్ అంటుటు (AnTuTu) స్కోరు 35.9 లక్షలు దాటడం విశేషం. భారీ గేమింగ్ సమయంలో కూడా ఫోన్ వేడెక్కకుండా VC లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేశారు.
కెమెరా & బ్యాటరీ:
200MP మెయిన్ కెమెరా: iQOO చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాను ఇందులో పరిచయం చేశారు. ఇది 4x లాస్లెస్ జూమ్ మరియు అద్భుతమైన పోర్ట్రెయిట్ షాట్స్ తీస్తుంది.
సెల్ఫీ: ముందు భాగంలో 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది.
భారీ బ్యాటరీ: ఏకంగా 7600mAh సామర్థ్యం గల సెమీ-సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీని అందించారు. దీనికి 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. మైనస్ 20 డిగ్రీల చలిలో కూడా ఈ బ్యాటరీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
ధరల వివరాలు (చైనా మార్కెట్ ప్రకారం):
ఈ ఫోన్ నాలుగు రంగుల్లో (టర్బో ఫ్లోటింగ్ లైట్, హాలో పింక్, స్కై వైట్, మిడ్నైట్ బ్లాక్) అందుబాటులో ఉంది.
12GB + 256GB: 2699 యువాన్లు (సుమారు రూ. 34,900)
16GB + 1TB (టాప్ ఎండ్): 3999 యువాన్లు (సుమారు రూ. 51,700)
చైనాలో ఇప్పటికే సేల్స్ ప్రారంభమైన ఈ ఫోన్, త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.