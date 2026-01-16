iQOO Z11 Turbo Launched: 7,600mAh భారీ బ్యాటరీ, 200MP కెమెరాతో సరికొత్త ‘బ్యాటరీ కింగ్’
iQOO Z11 Turbo Launched: ఐక్యూ చైనాలో తన జెడ్11 టర్బోను లాంచ్ చేసింది. 7,600mAh భారీ బ్యాటరీ, 200MP కెమెరా, స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో వచ్చిన ఈ ఫోన్ ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, భారత్ లాంచ్ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
iQOO Z11 Turbo Launched: మీరు ఎల్లప్పుడూ పవర్ బ్యాంక్ను వెంట తీసుకెళ్లేవారా లేదా ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కోసం వెతుకుతుంటారా? అయితే iQOO తాజాగా విడుదల చేసిన ఫోన్ మీకోసమే. సరికొత్త iQOO Z11 టర్బో (iQOO Z11 Turbo) ఆవిష్కరణతో టెక్ ప్రపంచం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్యాటరీ సామర్థ్యం మరియు పనితీరులో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.
చైనాలో మొదటగా విడుదలైన ఈ Z11 టర్బో, Z-సిరీస్లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఫోన్. ఇది కేవలం "మిడ్-రేంజ్" అప్గ్రేడ్ మాత్రమే కాదు; భారీ బ్యాటరీ, అగ్రశ్రేణి కెమెరా మరియు ప్రపంచంలోనే అత్యంత అధునాతన ప్రాసెసర్తో వచ్చిన పవర్హౌస్.
బ్యాటరీ మరియు ఛార్జింగ్: "ఆల్-డే" పవర్కు సరికొత్త నిర్వచనం
ఈ ఫోన్లోని ప్రధాన ఆకర్షణ నమ్మశక్యం కాని 7,600mAh బ్యాటరీ. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న చాలా ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్లలో కేవలం 5,000mAh బ్యాటరీ మాత్రమే ఉంటుందని గమనిస్తే, దీని సత్తా ఏమిటో అర్థమవుతుంది.
సహనశక్తి: ఈ బ్యాటరీ 23 రోజుల వరకు స్టాండ్బై మోడ్లో ఉండగలదని iQOO పేర్కొంది.
అధునాతన టెక్నాలజీ: ఇది "సెమీ-సాలిడ్-స్టేట్" బ్యాటరీ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తుంది. దీనివల్ల అతి తక్కువ లేదా అతి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలలో కూడా బ్యాటరీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
వేగవంతమైన ఛార్జింగ్: ఇంత పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం వల్ల మీరు ఎక్కువ సేపు ప్లగ్ పాయింట్ దగ్గర వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు.
కెమెరా: 200 మిలియన్ పిక్సెల్ల స్పష్టత
Z-సిరీస్లో మొదటిసారిగా iQOO 200MP ప్రధాన కెమెరాను పరిచయం చేసింది. ఇది శామ్సంగ్ HP5 సెన్సార్తో పనిచేస్తుంది.
వెనుక వైపు: 200MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను బంధించడానికి 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉంది.
సెల్ఫీలు: కంటెంట్ క్రియేటర్ల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు, ఇది అత్యంత స్పష్టమైన ఫోటోలను ఇస్తుంది.
ఫీచర్లు ఒకే చూపులో:
ప్రాసెసర్: అత్యంత శక్తివంతమైన Snapdragon 8 Gen 5 (3nm ప్రాసెస్) మరియు గేమింగ్ కోసం ప్రత్యేకమైన Q3 చిప్ ఇందులో ఉన్నాయి.
డిస్ప్లే: 6.59 అంగుళాల 1.5K AMOLED స్క్రీన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో అద్భుతమైన విజువల్స్ అందిస్తుంది. కళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గించడానికి 4,320Hz PWM డిమ్మింగ్ సౌకర్యం ఉంది.
మన్నిక: ఇది IP68/IP69 రేటింగ్తో వస్తుంది, అంటే నీరు మరియు ధూళి నుండి అత్యున్నత రక్షణ లభిస్తుంది.
సాఫ్ట్వేర్: ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6తో పనిచేస్తుంది.
భారతదేశంలో ధర మరియు లభ్యత
భారతదేశంలో విడుదల తేదీ ఇంకా ఖరారు కాలేదు, కానీ చైనాలోని ధరల ఆధారంగా అంచనాలు ఇలా ఉన్నాయి:
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: సుమారు ₹35,999 (2,699 యువాన్లు).
16GB RAM + 1TB స్టోరేజ్: సుమారు ₹52,000 (3,999 యువాన్లు).
ఈ ఫోన్ 'పోలార్ నైట్ బ్లాక్' మరియు 'స్కైలైట్ వైట్' రంగులలో లభిస్తుంది. త్వరలోనే ఇండియాలో ఇది "Neo" లేదా "Z" బ్రాండ్ కింద విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని టెక్ వర్గాల సమాచారం.