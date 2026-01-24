  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iQOO 15R: భారత్‌లోకి iQOO 15R ఎంట్రీ.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5.. 7,600mAh బ్యాటరీతో వస్తోంది..!

iQOO 15R
x

iQOO 15R: భారత్‌లోకి iQOO 15R ఎంట్రీ.. స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 జెన్ 5.. 7,600mAh బ్యాటరీతో వస్తోంది..! 

Highlights

iQOO 15R: ఐక్యూ సంస్థ తన సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ 'iQOO 15R'ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

iQOO 15R: ఐక్యూ సంస్థ తన సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ 'iQOO 15R'ను భారత మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇటీవల గీక్‌బెంచ్ లిస్టింగ్‌లో ఈ ఫోన్ ప్రత్యక్షం కావడంతో టెక్ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ మొదలైంది. మోడల్ నంబర్ "Vivo I2508"తో కనిపిస్తున్న ఈ డివైజ్, ఇప్పటికే అమెజాన్ ద్వారా భారత్‌లో విక్రయించబడుతుందని సంస్థ అధికారికంగా ధృవీకరించింది. ప్రస్తుతానికి లాంచ్ తేదీపై స్పష్టత లేనప్పటికీ, గీక్‌బెంచ్ స్కోర్లు, హార్డ్‌వేర్ లీక్‌లను బట్టి చూస్తుంటే ఈ పవర్‌ఫుల్ ఫోన్ అతి త్వరలోనే వినియోగదారుల ముందుకు రానుంది.

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ప్రధానంగా అత్యుత్తమ పనితీరు లక్ష్యంగా వస్తోంది. ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 ప్రాసెసర్‌ను వినియోగించే అవకాశం ఉండటం విశేషం. ఇది 3.80GHz వరకు క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తూ నియర్-ఫ్లాగ్‌షిప్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో రన్ అయ్యే ఈ ఫోన్‌లో 8GB నుంచి 16GB వరకు విభిన్న ర్యామ్ వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ఇది చైనాలో విడుదలైన iQOO Z11 Turbo కి రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌గా రావచ్చనే వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.

డిస్‌ప్లే, ఇతర ఫీచర్ల పరంగా iQOO 15R ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. 6.59 అంగుళాల 1.5K అమోలెడ్ డిస్‌ప్లేతో పాటు 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను ఇది కలిగి ఉండనుంది. గేమింగ్ ప్రియులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ హై-స్పీడ్ స్క్రీన్‌ను డిజైన్ చేశారు. రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్‌కు IP68, IP69 రేటింగ్‌లను ఇస్తున్నారు, తద్వారా నీరు, దుమ్ము నుంచి ఫోన్‌కు పటిష్టమైన రక్షణ లభిస్తుంది. 1TB వరకు భారీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్ కూడా ఉండటం టెక్ యూజర్లను ఆకర్షిస్తోంది.

కెమెరా విభాగంలో iQOO 15R సంచలనం సృష్టించేలా కనిపిస్తోంది. ఇందులో 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అమర్చనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో పాటు 8MP అల్ట్రా వైడ్ సెన్సార్, సెల్ఫీల కోసం 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండొచ్చు. అయితే ఈ ఫోన్ ఫోకస్ అంతా కెమెరా కంటే బ్యాటరీ, పర్ఫార్మెన్స్‌పైనే ఎక్కువగా ఉంది. భారీగా 7,600mAh బ్యాటరీతో పాటు 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం ఈ సెగ్మెంట్‌లో ఒక గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది.

ధర విషయానికొస్తే, ఇది సుమారు రూ. 36,000 ప్రారంభ ధరతో ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మిడ్-రేంజ్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది. సూపర్ ఫాస్ట్ డిస్‌ప్లే, భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ , లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ కలయికతో వస్తున్న iQOO 15R, మార్కెట్‌లో ఉన్న ఇతర బ్రాండ్లకు గట్టి పోటీనిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ పూర్తి వివరాలు, లాంచ్ తేదీ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick