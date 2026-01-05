iQOO: గేమింగ్ ప్రియులకు పండగే: 'iQOO 15 Ultra' లాంచ్ డేట్ ఫిక్స్.. ఫీచర్లు వింటే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
iQOO 15 Ultra లాంచ్ ఖరారైంది. గేమింగ్ ట్రిగ్గర్స్, కూలింగ్ ఫ్యాన్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లతో రాబోతున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వివరాలు ఇప్పుడు చూడండి.
ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ iQOO తన తదుపరి సంచలనం iQOO 15 Ultraను చైనాలో త్వరలోనే విడుదల చేయబోతున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న చైనీస్ న్యూ ఇయర్ (స్ప్రింగ్ ఫెస్టివల్) కంటే ముందే ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి రానుంది. అంటే ఫిబ్రవరి 17, 2026 లోపే ఈ "అల్ట్రా పెర్ఫార్మెన్స్" డివైజ్ లాంచ్ కాబోతోంది.
గేమింగ్ కోసం ప్రత్యేక ఫీచర్లు:
iQOO 15 Ultra కేవలం స్మార్ట్ఫోన్ మాత్రమే కాదు, ఇదొక మినీ గేమింగ్ కన్సోల్ అని చెప్పొచ్చు. గేమర్స్ కోసం ఇందులో అదిరిపోయే ఫీచర్లను జోడిస్తున్నారు:
- షోల్డర్ ట్రిగ్గర్స్ (Shoulder Triggers): గేమింగ్ కన్సోల్ తరహాలో ఫోన్ పక్కన బటన్లు ఉంటాయి. దీనివల్ల పబ్జీ (PUBG), కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ వంటి గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు అద్భుతమైన అనుభవం కలుగుతుంది.
- యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్: ఫోన్ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు లోపల ఒక చిన్న కూలింగ్ ఫ్యాన్ను అమర్చినట్లు సమాచారం. దీనివల్ల గంటల తరబడి గేమ్స్ ఆడినా ఫోన్ హ్యాంగ్ అవ్వదు.
iQOO 15 Ultra అంచనా స్పెసిఫికేషన్లు:
అల్ట్రా పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రాసెసర్:
ఈ ఫోన్లో క్వాల్కమ్ నుంచి రాబోతున్న అత్యంత వేగవంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ను ఉపయోగించబోతున్నారు. ఇప్పటికే ఉన్న iQOO 15 కంటే ఇది మరింత శక్తివంతంగా పని చేస్తుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అలాగే శామ్సంగ్ నుంచి సేకరించిన హై-క్వాలిటీ OLED స్క్రీన్ దీనికి అదనపు ఆకర్షణ కానుంది.
ముగింపు:
ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఇందులో కొత్త 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ లెన్స్ను పరీక్షిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇది క్లోజప్ షాట్స్ మరియు జూమ్ ఫోటోలను చాలా స్పష్టంగా తీయగలదు. వచ్చే నెలలో లాంచ్ కానున్న ఈ ఫోన్ గురించి మరిన్ని వివరాలు త్వరలోనే తెలియనున్నాయి.