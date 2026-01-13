iPhone 15 Discount: ఐఫోన్ 15పై బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా రూ.31000 డిస్కౌంట్.. ఎక్కడో తెలుసా..?
iPhone 15 Discount: ఆపిల్ iPhone 15 ఇప్పుడు భారత్లో చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తోంది. ఈ కొత్త ధర తగ్గింపు వల్ల ప్రీమియం ఐఫోన్ చాలా మంది కొనుగోలు చేయగలిగేలా మారింది. లాంచ్ సమయంలో ఉన్న ధర కంటే రూ.30,885 తక్కువకు ఇప్పుడు సేల్ అవుతోంది. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ లేదా ఆపిల్ అధికారిక స్టోర్లో ఈ ఆఫర్ అందుబాటులో లేదు. ప్రస్తుతం విజయ్ సేల్స్ ద్వారా మాత్రమే ఈ డీల్ లైవ్లో ఉంది. ఈ ఆఫర్ పరిమిత సమయం మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా ఉపయోగించుకోవాలి.
ఆపిల్ iPhone 15ని బేస్ వేరియంట్కు రూ.79,900 ధరతో లాంచ్ చేసింది. ఇప్పుడు విజయ్ సేల్స్లో దాని ధర రూ.52,990కి లిస్ట్ అయింది. ఈ ఒక్క డిస్కౌంట్ వల్లే చాలా పెద్ద మొత్తం ఆదా అవుతుంది. ఈ డిస్కౌంట్ 128GB, 256GB, 512GB మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లకు వర్తిస్తుంది. అన్ని వేరియంట్లకు ఒకే బేస్ ధర తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది.
బ్యాంక్ కార్డులు ఉపయోగించి ధరను మరింత తగ్గించుకోవచ్చు. అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ క్రెడిట్ కార్డ్తో 7.5 శాతం ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ బ్యాంక్ ఆఫర్ గరిష్టంగా రూ.3,975 వరకు ఆదా చేస్తుంది. ఈ రెండు ఆఫర్లు కలిపి మొత్తం రూ.30,885 ఆదా అవుతుంది. చివరికి ఎఫెక్టివ్ ధర రూ.49,015కి దిగివస్తుంది. ఈ ధరతో iPhone 15 మళ్లీ ఫ్లాగ్షిప్ రేంజ్లో గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది. iPhone 15లో 6.1 ఇంచ్ సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లే ఉంది. ఈ స్క్రీన్ బ్రైట్ కలర్స్, షార్ప్ కాంట్రాస్ట్ ఇస్తుంది. డైనమిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్ అలర్ట్స్, మల్టీటాస్కింగ్కు సహాయపడుతుంది. ఫోన్ స్లీక్, ప్రీమియం డిజైన్తో వస్తుంది. మెరుగైన కలర్-ఇన్ఫ్యూస్డ్ గ్లాస్తో డ్యూరబుల్ మెటీరియల్స్ ఉపయోగించారు.
iPhone 15కి A16 బయోనిక్ చిప్సెట్ పవర్ ఇస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్ వేగవంతమైన పనితీరు, ఎనర్జీ ఎఫిషియెన్సీ ఇస్తుంది. యాప్లు, గేమ్స్, మల్టీటాస్కింగ్ స్మూత్గా రన్ అవుతాయి. కెమెరా సిస్టమ్ ఈ సంవత్సరం పెద్ద అప్గ్రేడ్ పొందింది. 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ పోర్ట్రెయిట్ ఫోటోగ్రఫీ, అడ్వాన్స్డ్ డెప్త్ కంట్రోల్తో బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లర్, సబ్జెక్ట్ ఫోకస్ మెరుగ్గా ఉంటాయి.
iPhone 15 రోజువారీ ఉపయోగానికి బలమైన బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుంది. ఆపిల్ ఇప్పుడు USB Type-C ఛార్జింగ్కు మారింది. MagSafe, Qi2, Qi వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. క్రాష్ డిటెక్షన్, ఫేస్ ID వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఫోన్ iOS 17తో లాంచ్ అయింది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ iOS 26 అప్డేట్ను పూర్తిగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీర్ఘకాలిక సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ లభిస్తాయి. ఈ డిస్కౌంట్ వల్ల iPhone 15 మధ్య తరగతి కస్టమర్లకు సైతం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రీమియం ఆపిల్ ఫీచర్లు మిడ్-రేంజ్ ధరలో లభిస్తున్నాయి. ఈ ఆఫర్ పరిమిత స్టాక్, పరిమిత సమయం వల్ల త్వరలో ముగిసే అవకాశం ఉంది.