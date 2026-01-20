iPhone 18 Pro :ఐఫోన్ 18 ప్రో లీక్: డిస్ప్లే కింద ఫేస్ ఐడి, భారీ కెమెరా అప్గ్రేడ్స్ మరియు సరికొత్త డిజైన్
యాపిల్ నుండి రాబోయే ఐఫోన్ 18 ప్రో గురించి కొత్త లీకులు వెలువడుతున్నాయి, ఇవి ఫోన్ డిజైన్లో రాబోయే భారీ మార్పులను వెల్లడిస్తున్నాయి. ప్రముఖ టిప్స్టర్ జాన్ ప్రోసర్ (Jon Prosser) పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం.. డిస్ప్లే, కెమెరాలు మరియు ఇంటర్నల్ హార్డ్వేర్లో రాబోయే మార్పులు యాపిల్ తన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను పూర్తిగా సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దుతోందని సూచిస్తున్నాయి.
చిన్న కటౌట్తో స్పష్టమైన డిస్ప్లే
ఐఫోన్ 18 ప్రోలో డిస్ప్లే కటౌట్ పరిమాణం గణనీయంగా తగ్గనుండటం ఒక ముఖ్యమైన మార్పు. గత కొన్ని తరాలుగా వాడుతున్న 'పిల్-షేప్' డిజైన్కు బదులుగా, ఐఫోన్ 18 ప్రోలో 'పంచ్-హోల్' కటౌట్ రానుంది. ఫేస్ ఐడికి సంబంధించిన కొన్ని భాగాలు డిస్ప్లే కిందకు వెళ్లడం వల్ల సెల్ఫీ కెమెరా కోసం కేవలం ఒక చిన్న రంధ్రం మాత్రమే మిగులుతుంది. విశేషమేమిటంటే, ఈ ఫ్రంట్ కెమెరా డిస్ప్లే మధ్యలో కాకుండా, ఎడమ వైపు పైభాగంలో (top-left corner) ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది వినియోగదారులకు మెరుగైన స్క్రీన్ స్పేస్ను అందిస్తుంది.
కొత్త స్థానానికి మారనున్న డైనమిక్ ఐలాండ్
డైనమిక్ ఐలాండ్ (Dynamic Island) తొలగించబడుతుందని అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ, అది కేవలం తన స్థానాన్ని మార్చుకోనుంది. ఫ్రంట్ కెమెరాతో పాటు డైనమిక్ ఐలాండ్ కూడా స్క్రీన్ ఎడమ వైపు పైభాగంలో ఉండనుందని లీకులు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల నోటిఫికేషన్లు మరియు లైవ్ యాక్టివిటీలను చూస్తున్నప్పుడు స్క్రీన్ మధ్యలో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండవు.
వేరియబుల్ అపెర్చర్తో కెమెరా అప్గ్రేడ్
ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులకు ఇది శుభవార్త. ఐఫోన్ 18 ప్రో ప్రాథమిక కెమెరాలో 'వేరియబుల్ అపెర్చర్' (Variable Aperture) సిస్టమ్ను కలిగి ఉండవచ్చని అంచనా. ఈ సాంకేతికతతో కెమెరా సెన్సార్పై ఎంత కాంతి పడాలి అనేది నియంత్రించవచ్చు. దీనివల్ల పోర్ట్రెయిట్ షాట్లు మరింత సహజంగా వస్తాయి మరియు తక్కువ కాంతిలో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలను తీయవచ్చు. అయితే, ఈ ఫీచర్ కేవలం 18 ప్రో మాక్స్కే పరిమితం అవుతుందా అన్నది ఇంకా తెలియదు.
కొత్త ప్రెజర్-సెన్సిటివ్ కెమెరా కంట్రోల్ బటన్
యాపిల్ తన కెమెరా నియంత్రణలను మరింత సులభతరం చేస్తోంది. ప్రస్తుత కెపాసిటివ్ కెమెరా కంట్రోల్ బదులుగా, ఒత్తిడికి స్పందించే ఫిజికల్ బటన్ను ప్రవేశపెట్టనుంది. ఇది ఫోటోలు తీస్తున్నప్పుడు నిజమైన కెమెరా షట్టర్ ఫీలింగ్ను ఇస్తుంది.
వచ్చే ఏడాది A20 ప్రో చిప్ మరియు మెరుగైన పనితీరు
ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ TSMC యొక్క 2nm ప్రాసెస్తో తయారైన A20 ప్రో చిప్ను ఉపయోగించే మొదటి ఫోన్ కానుంది. ఇది పనితీరును పెంచడమే కాకుండా, బ్యాటరీ లైఫ్ను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. అదనంగా, యాపిల్ తన సొంత C2 మోడెమ్ను ఉపయోగించడం ద్వారా నెట్వర్క్ పనితీరును మరింత మెరుగుపరచాలని చూస్తోంది.
ముగింపు
ఒకవేళ ఈ లీకులు నిజమైతే, ఐఫోన్ 18 ప్రో మెరుగైన డిస్ప్లే, స్మార్ట్ కెమెరా టెక్నాలజీ మరియు నెక్స్ట్-జన్ పనితీరుతో యాపిల్ ప్రియులకు ఒక విలాసవంతమైన ప్యాకేజీలా మారనుంది. యాపిల్ తన ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ను 2026లో విడుదల చేయనుంది.