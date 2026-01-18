  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iPhone 18 Pro: లీకైన ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ లుక్స్.. డిజైన్ అదిరిపోయిందిగా!

iPhone 18 Pro
x

iPhone 18 Pro: లీకైన ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్ లుక్స్.. డిజైన్ అదిరిపోయిందిగా!

Highlights

iPhone 18 Pro: టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ 2026 చివరిలో ఐఫోన్ 18 సిరీస్‌ను లాంచ్ చేయనుంది.

iPhone 18 Pro: టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ 2026 చివరిలో ఐఫోన్ 18 సిరీస్‌ను లాంచ్ చేయనుంది. చాలా నెలలుగా ఈ సిరీస్ డిజైన్ గురించి లీక్స్ వస్తున్నాయి. వీటిలో ఐఫోన్ 18 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడల్స్‌పైనే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంది. ఆపిల్ ఎప్పుడూ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ ప్రో మోడల్స్‌పై ఎక్కువ దృష్టి పెడుతుంది. ఫ్యాన్స్ కొత్త డిజైన్, ఫీచర్ల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవలి లీక్స్ ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్స్ ఎలా ఉండవచ్చో చూపిస్తున్నాయి.

యూట్యూబ్‌లో ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్స్ రెండర్ వీడియో వచ్చింది. ఈ వీడియోను FPT యూట్యూబ్ ఛానెల్ షేర్ చేసింది. ఇందులో ఆపిల్ బోల్డ్ డిజైన్ మార్పులు తీసుకురావచ్చని చూపిస్తున్నారు. ఫోన్‌లో మళ్లీ టచ్ ఐడీ టెక్నాలజీ రావచ్చు. డిస్‌ప్లేలోనే టచ్ ఐడీ ఇంటిగ్రేట్ చేయవచ్చు. ఫేస్‌టైమ్ కెమెరా పంచ్-హోల్ డిజైన్‌లో ఉండవచ్చు. డైనమిక్ ఐల్యాండ్ ఇంకా ఉండవచ్చు కానీ చిన్నగా ఉంటుంది. ఈ కటౌట్ డిస్‌ప్లే ఎడమ వైపున ఉండవచ్చు. ఇలా అయితే స్క్రీన్ మరింత క్లీన్‌గా, అందంగా కనిపిస్తుంది.

డిస్‌ప్లే డిజైన్ చాలా రిఫైన్డ్‌గా, మినిమల్‌గా ఉంటుంది. ఇందులో పంచ్-హోల్ కెమెరా ఉండడంతో స్క్రీన్ అడ్డంకి తక్కువగా ఉంటుంది. డైనమిక్ ఐల్యాండ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది కానీ చిన్న సైజులో ఉంటుంది. ఆపిల్ మోడరన్, స్లీక్ లుక్ ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మార్పులు రోజువారీ ఉపయోగంలో సౌలభ్యం పెంచుతాయి. ఫ్యాన్స్ ప్రీమియం ఫీల్‌తో అందమైన డిజైన్ ఆశిస్తున్నారు.

ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్స్‌కు కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్

ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్ మూడు కొత్త కలర్స్‌లో రావచ్చు. లీక్స్ ప్రకారం.. బర్గండీ రెడ్ ఒక ఆప్షన్. స్టైలిష్ బ్రౌన్ షేడ్ కూడా ఉండవచ్చు. యువతను ఆకర్షించే పర్పుల్ కలర్ కూడా రావచ్చు. ఈ కలర్లు పాత ఫినిష్‌లను రీప్లేస్ చేయవచ్చు లేదా కాంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. ఆపిల్ ప్రో మోడల్స్‌కు ఎక్స్‌క్లూసివ్ షేడ్స్ తీసుకురావడం సాధారణం. ఈ సిరీస్‌లో ఆపిల్ తన మొదటి 2nm చిప్‌సెట్‌ను పరిచయం చేయవచ్చు. దీని పేరు ఆపిల్ A20 కావచ్చు. ఈ చిప్ పర్‌ఫామెన్స్, ఎఫిషియెన్సీ బాగా మెరుగుపడతాయి. బ్యాటరీ లైఫ్ చాలా పెరుగుతుంది. యాప్‌లు వేగంగా ఓపెన్ అవుతాయి, మల్టీటాస్కింగ్ స్మూత్‌గా ఉంటుంది. గేమింగ్, హెవీ టాస్క్‌లు మరింత రెస్పాన్సివ్‌గా ఉంటాయి.

కెమెరా అప్‌గ్రేడ్స్ ఈ సిరీస్‌లో ముఖ్యమైనవి. వేరియబుల్ అపర్చర్ కెమెరా సిస్టమ్ రావచ్చు. వివిధ లైటింగ్ పరిస్థితుల్లో ఫోటోలు బాగా వస్తాయి. వీడియో రికార్డింగ్ క్వాలిటీ కూడా పెరుగుతుంది. శాటిలైట్ SOS సపోర్ట్ మెరుగైన రిలయబిలిటీతో వస్తుంది. ట్రావెల్, ఎమర్జెన్సీ యూజర్లకు ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు వచ్చనవన్నీ లీక్స్, రూమర్స్ మాత్రమే. ఆపిల్ ఇంకా ఏమీ అధికారికంగా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. లాంచ్ ముందు ఫైనల్ స్పెసిఫికేషన్లు మారవచ్చు. అయితే ఆపిల్ ప్రతి సంవత్సరం డిజైన్, పర్‌ఫామెన్స్‌లో మెరుగుదలలు తీసుకువస్తుంది. ఐఫోన్ 18 ప్రో మోడల్స్‌లో గమనార్హమైన మార్పులు ఆశించవచ్చు. లాంచ్ డేట్ సమీపించే కొద్ది మరిన్ని లీక్స్ వస్తాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick