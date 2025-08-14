  • Menu
iPhone 17 Pro: ఐఫోన్ 17 ప్రో వచ్చేస్తోంది.. భారీగా పెరిగిన స్టోరేజ్.. టెన్షన్ పెడుతున్న టారిఫ్ వార్..!

iphone 17 pro launch soon price hike but users may benefit increased storage
iPhone 17 Pro: ఐఫోన్ 17 ప్రో వచ్చేస్తోంది.. భారీగా పెరిగిన స్టోరేజ్.. టెన్షన్ పెడుతున్న టారిఫ్ వార్..!

Highlights

iPhone 17 Pro: ఐఫోన్ 17 ప్రో వచ్చేస్తోంది.. భారీగా పెరిగిన స్టోరేజ్.. టెన్షన్ పెడుతున్న టారిఫ్ వార్..!

iPhone 17 Pro: యాపిల్ త్వరలో తన ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను విడుదల చేయవచ్చు, దీనికి ఎక్కువ సమయం మిగిలి లేదు. ఫోన్ డిజైన్‌కు సంబంధించి ఇప్పటికే ఇంటర్నెట్‌లో చాలా వీడియోలు వచ్చాయి. ఇంతలో, ఈ సంవత్సరం ఐఫోన్ 17 ప్రో ధర పెరగవచ్చని చెబుతున్న కొత్త నివేదిక వెలువడింది. ఈసారి కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో ధర కొత్త ఐఫోన్ 16 ప్రో కంటే ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, అయినప్పటికీ అది ప్రయోజనం పొందబోతోంది.

వాస్తవానికి ఈసారి కంపెనీ 128GB నిల్వతో బేస్ వేరియంట్‌ను తొలగించాలని ఆలోచిస్తోంది. దీని అర్థం వినియోగదారులు కొంచెం ఎక్కువ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది కానీ వారికి రెట్టింపు స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఇంతలో, ఇతర మోడళ్ల ధరలు కూడా ఎక్కువగా ఉండవచ్చు అని కూడా చెబుతున్నారు. కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో ధర ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

iPhone 17 Pro

వీబోలోని టిప్‌స్టర్ ఇన్‌స్టంట్ డిజిటల్ ఒక పోస్ట్‌లో ధర పెరుగుదల గురించి ప్రస్తావించింది. ఐఫోన్ 17 ప్రో దాని మునుపటి మోడల్ కంటే $50 అంటే దాదాపు రూ.4,400 ఖరీదైనదిగా ఉంటుందని కూడా చెబుతున్నారు. ఇది సరైనది అయితే, USలో ఈ హ్యాండ్‌సెట్ ప్రారంభ ధర $1,049 అంటే దాదాపు రూ.91,700 ఉంటుంది.ఈ కొత్త ఐఫోన్ ధర భారతదేశంలో మరింత పెరగవచ్చు. ప్రస్తుత ఐఫోన్ 16 ప్రో బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ.119,900 అయితే, కొత్త ఐఫోన్ 17 ప్రో ప్రారంభ ధర రూ.124,900 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

అయితే, ఈసారి ఐఫోన్ 17 ప్రో బేస్ స్టోరేజ్‌ను 256GBకి పెంచవచ్చని, ప్రస్తుత మోడల్ ప్రస్తుతం 128GB స్టోరేజ్‌ను పొందుతుందని టిప్‌స్టర్ చెప్పారు. ఈ విధంగా, ప్రో మోడల్ కూడా ప్రో మాక్స్ వేరియంట్‌తో సమానంగా వస్తుంది. ప్రో మాక్స్ మోడల్ ఇప్పటికే 256GB బేస్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఐఫోన్ 16 ప్రో, ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ ధరలో దాదాపు రూ. 17,500 తేడా ఉంది, కానీ టిప్‌స్టర్ వాదనలు సరైనవని నిరూపిస్తే, ఈ సంవత్సరం ఈ ధర వ్యత్యాసాన్ని గణనీయంగా తగ్గించచ్చు.

iPhone 17 Series

అనేక పాత నివేదికలలో కంపెనీ మొత్తం ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌లోని అన్ని మోడళ్ల ధరను $ 50 అంటే దాదాపు రూ. 4400 పెంచవచ్చని కూడా చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి, దీనికి కారణం చైనాతో అమెరికా టారిఫ్ యుద్ధం, కాంపోనెంట్ల ధరలు పెరగడం కావచ్చు.

