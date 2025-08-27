iPhone 17: ఐఫోన్ 17 ఆగయా.. సెప్టెంబర్లో లాంచ్.. చాలా ఫీచర్లు మారుతున్నాయ్..!
iPhone 17: ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఐఫోన్ 17 లాంచ్ తేదీ విడుదలైంది. యాపిల్ తన వార్షిక ఆపిల్ ఈవెంట్ ద్వారా కొత్త ఐఫోన్లు, ఫ్లాగ్షిప్లను విడుదల చేస్తుంది. ఈవెంట్ సెప్టెంబర్ 9, 2025న జరుగుతుంది. ఈ వేడుక భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 10:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. 2025 ఈవెంట్ పేరు 'అవే డ్రాపింగ్'. ఈ ఈవెంట్ కాలిఫోర్నియాలోని కుపెర్టినోలోని యాపిల్ పార్క్ క్యాంపస్లోని స్టీవ్ జాబ్స్ థియేటర్లో జరుగుతుంది. కొత్త ఐఫోన్లు మాత్రమే కాకుండా, కొత్త యాపిల్ వాచ్లు, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు కూడా ఈ ఈవెంట్లో ప్రవేశపెడతారు.
లాంచ్ తేదీని ప్రకటించిన పోస్ట్లో కంపెనీ ఒక చిత్రాన్ని కూడా షేర్ చేసింది. ఇందులో చాలా భిన్నంగా రూపొందించిన యాపిల్ లోగో ఉంది. ఈ లోగో యాపిల్ అధికారిక ఆహ్వానాన్ని రహస్యంగా ఉంచే ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంది. బ్లూ, ఎల్లో రంగులలో ఫ్లోయింగ్ ఎఫెక్ట్తో కనిపిస్తుంది. ఇది iOS 26తో వచ్చే కొత్త లిక్విడ్ గ్లాస్ డిజైన్ కావచ్చునని ఇది సూచిస్తుంది.
iPhone 17 Launch Date
ఐఫోన్ 17 లాంచ్ సెప్టెంబర్ 9న జరగవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం, ఐఫోన్ 17 సిరీస్ కూడా భారతదేశంలో తయారవుతుంది. ఐఫోన్ 16 ఫోన్లు భారతదేశంలో తయారు చేయబడినప్పటికీ, ప్రో వెర్షన్ ఇందులో చేర్చబడలేదు. ఇప్పుడు, మొదటిసారిగా, టిమ్ కుక్, అతని బృందం భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడళ్లను కూడా తయారు చేస్తున్నారు. ఇది చైనా నుండి ఉత్పత్తిని మార్చాలనే నిర్ణయానికి ప్రతిబింబం.
iPhone 17 Features
ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్, కొత్త అల్ట్రా-థిన్ ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ మోడల్ కూడా చేర్చారు. ఈసారి ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ అత్యంత హైప్ చేయబడిన మోడల్. ప్లస్ మోడల్కు బదులుగా, ఐఫోన్ 27 ఎయిర్ 5.5mm వరకు సన్నగా ఉండే స్లిమ్ ఫోన్గా రూపొందించారు. ఐఫోన్ 17 మోడల్ ప్రాథమిక వేరియంట్ 120Hz డిస్ప్లేతో కొంచెం పెద్ద 6.3-అంగుళాల స్క్రీన్ ఉంటుంది. టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ ప్రో మాక్స్ మోడల్లో కొన్ని అప్గ్రేడ్లు మాత్రమే ఉంటాయి. అత్యంత ముఖ్యమైన మార్పు కొంచెం మందమైన బాడీ. ఈ ఫోన్లో పెద్ద బ్యాటరీ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది.