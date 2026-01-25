iPhone Air: అమ్మో! iPhone Air ధర ఇంత తగ్గిందా? iNvent స్టోర్లో బంపర్ ఆఫర్..!
iPhone Air: యాపిల్ అధీకృత ప్రీమియం రిసెల్లర్ సంస్థ అయిన 'iNvent' భారతదేశంలో తన అతిపెద్ద అనుభవాత్మక స్టోర్ను ప్రారంభించి వినియోగదారులకు బంపర్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ కొత్త స్టోర్ ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ట్రెండ్లో ఉన్న ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై భారీ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్లు మరియు ఉచిత యాక్సెసరీలను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా గత సెప్టెంబర్లో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టిన ఐఫోన్ 17 సిరీస్ మోడళ్లపై ఈ ఆఫర్లు వర్తిస్తాయి. యాపిల్ నుంచి తొలిసారిగా వచ్చిన అల్ట్రా-స్లిమ్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ ఎయిర్' కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ డీల్స్ గొప్ప అవకాశమని చెప్పచ్చు.
ఐఫోన్ ఎయిర్ ధర, ఆఫర్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే దీని అసలు ధర లక్షా పందొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలుగా ఉంది. అయితే iNvent స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే మొత్తం ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయల వరకు ప్రయోజనం పొందే వీలుంది. ఇందులో నేరుగా లభించే డిస్కౌంట్తో పాటు యాక్సిస్, ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కార్డులపై నాలుగు వేల రూపాయల ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనికి అదనంగా ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల విలువైన యాక్సెసరీలను ఉచితంగా అందిస్తుండటంతో ఈ ఫోన్ను సమర్థవంతంగా తొంభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
సాంకేతిక హంగుల విషయానికి వస్తే ఐఫోన్ ఎయిర్ ఆరున్నర అంగుళాల సూపర్ రెటినా ఎక్స్డిఆర్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండి 120Hz ప్రోమోషన్, డైనమిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా లైఫ్ స్టైల్ ఫోన్గా రూపొందించబడింది కాబట్టి అత్యంత సన్నని టైటానియం బాడీతో చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. ఇందులో అమర్చిన ఏ19 ప్రో చిప్ గేమింగ్కు సహకరించినప్పటికీ బ్యాటరీ సామర్థ్యం తక్కువగా ఉండటం, సింగిల్ కెమెరా సెటప్ మాత్రమే ఉండటం వల్ల ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు కొన్ని పరిమితులు ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ స్లిమ్ ఫోన్లను ఇష్టపడే వారికి ఇది సరైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
ఐఫోన్ ఎయిర్తో పాటు ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడళ్లపై కూడా ఆకర్షణీయమైన రాయితీలు ఉన్నాయి. ఐఫోన్ 17 పై ఎనిమిది వేల రూపాయల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుండగా ప్రో మోడల్పై నాలుగు వేల రూపాయల క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్ ఉంది. ఈ రెండు ఫోన్లతో పాటు కూడా ఉచిత యాక్సెసరీలను సంస్థ అందజేస్తోంది. ఫోన్లే కాకుండా మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ ఎం4, ఐప్యాడ్ వంటి ఇతర యాపిల్ ఉత్పత్తులపై కూడా విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా ఇరవై మూడు శాతం వరకు డిస్కౌంట్లు ప్రకటించారు. యాపిల్ వాచ్ కొనుగోలుదారులకు కూడా క్యాష్బ్యాక్, ఉచిత బ్యాండ్ వంటి ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంచారు.
ఈ ప్రత్యేకమైన, భారీ డిస్కౌంట్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని iNvent స్టోర్లలో లభించినప్పటికీ ఐఫోన్ ఎయిర్పై ఉన్న కొన్ని ప్రీమియం ఆఫర్లు మాత్రం ఢిల్లీ పితాంపురాలోని నూతన స్టోర్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయని సంస్థ స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సైట్లు, అధికారిక యాపిల్ స్టోర్లలో ఎటువంటి భారీ తగ్గింపులు లేని సమయంలో ఇక్కడ కొనుగోలు చేయడం వినియోగదారులకు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. స్టోర్కు స్వయంగా వెళ్లే వారికి హ్యాండ్స్-ఆన్ డెమో ద్వారా ఫోన్లను పరిశీలించే వీలుతో పాటు డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఆఫ్టర్ సేల్స్ సపోర్ట్ వంటి సేవలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి.