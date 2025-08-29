iPhone 16e Discounts: చౌకైన ధరకే ఐఫోన్ 16e .. ఈ డీల్ మిస్ చేయద్దు బ్రదర్..!
iPhone 16e Discounts: కాలిఫోర్నియా టెక్ కంపెనీ ఆపిల్ తన ఐఫోన్ 17 లైనప్ను వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ 9న ధ్రువీకరిస్తున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఇంతకుముందు, కంపెనీ తన సరసమైన ఐఫోన్ 16eని ప్రత్యేక తగ్గింపుతో జాబితా చేసింది. దీనికి 48MP కెమెరా ఉంది, ప్రత్యేక యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు మద్దతు కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, ధర గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ 16e భారతీయ మార్కెట్లో రూ. 59,900 ధరకు ప్రారంభించారు. 128GB స్టోరేజ్తో ఈ ఫోన్ బేస్ వేరియంట్ ఇప్పుడు విజయ్ సేల్స్లో రూ. 52,490 ధరకు జాబితా చేశారు. దీనితో పాటు, వినియోగదారులు HDFC బ్యాంక్ కార్డ్ సహాయంతో చెల్లిస్తే, రూ. 3,500 వరకు తక్షణ తగ్గింపు ఇస్తున్నారు. ఈ విధంగా, వినియోగదారులు దాదాపు రూ. 10,000 మొత్తం తగ్గింపును పొందుతున్నారు.
పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకునే సందర్భంలో వినియోగదారులు అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ తగ్గింపును పొందచ్చు. దీని విలువ పాత ఫోన్ మోడల్, దాని స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది రెండు రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది. బ్లాక్, వైట్.
iPhone 16e Specifications
సరసమైన ధరకు లభించే ఐఫోన్లోని A18 చిప్ ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్కు శక్తినివ్వడమే కాకుండా గేమింగ్, రాబోయే iOS అప్డేట్లను చాలా కాలం పాటు సపోర్ట్ చేస్తుంది. 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లే, సిరామిక్ షీల్డ్ ఫ్రంట్ దీనిని మన్నికైనవిగా చేస్తాయి, అయితే 26 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ దీనిని ఇప్పటివరకు అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీ పనితీరుతో ఐఫోన్గా చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్లోని 48MP ఫ్యూజన్ కెమెరా, 2x టెలిఫోటో లెన్స్ గొప్ప ఫోటోలు , వీడియోలను సంగ్రహించే సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాయి, అయితే 12MP ఫ్రంట్ కెమెరా గొప్ప సెల్ఫీల కోసం. దీనితో ఇచ్చిన యాక్షన్ బటన్ వినియోగదారులకు వారి ఇష్టమైన యాప్లు, ఫీచర్లకు త్వరిత కస్టమైజ్డ్ యాక్సెస్ను ఇస్తుంది.