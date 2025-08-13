  • Menu
iPhone 16 Pro: ఐఫోన్ 16 ప్రో.. భారీ ఆఫర్.. ఇంత డిస్కౌంట్ ఏంటి భయ్యా..!
Highlights

iPhone 16 Pro: మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనడం గురించి గందరగోళంగా ఉంటే, ఇదొక గొప్ప అవకాశం. ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రస్తుతం యాపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రోపై అద్భుతమైన ఆఫర్‌ను అందిస్తోంది.

iPhone 16 Pro: మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనడం గురించి గందరగోళంగా ఉంటే, ఇదొక గొప్ప అవకాశం. ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రస్తుతం యాపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రోపై అద్భుతమైన ఆఫర్‌ను అందిస్తోంది. ఈ ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌ను గతంలో కంటే మరింత సరసమైనదిగా చేస్తుంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఈ ఐఫోన్ బ్యాంక్ ఆఫర్‌తో పాటు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను కూడా అందిస్తోంది. మొత్తం రూ.19,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింపుతో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవాలనుకునే ఎవరికైనా ఈ డీల్ సరైన సమయం. కాబట్టి, ఈ ఫోన్ ఆఫర్, ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

iPhone 16 Pro Price

ఐఫోన్ 16 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్ రూ.1,19,900కి విడుదలైంది. కానీ భారీ డిస్కౌంట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, బ్యాంక్ కార్డ్ ప్రమోషన్ కలయిక. కాబట్టి అది ముగిసేలోపు మీరు త్వరగా వెళ్లాలనుకుంటున్నారు. ఐఫోన్ 16 ప్రోను అగ్రశ్రేణి ఫోన్ మార్చే డీల్ వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.


iPhone 16 Pro Flipkart Offers

భారతదేశంలో రూ.1,19,900 రూపాయల ధర కలిగిన యాపిల్ iPhone 16 Pro ప్రస్తుతం ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,04,900 కు జాబితా చేశారు. ఇది రూ. 15,000 గణనీయమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్. అంతేకాకుండా EMI లావాదేవీల కోసం ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించడం ద్వారా మీరు అదనంగా రూ. 3,000 తగ్గింపును పొందచ్చు.ధరను మరింత తగ్గించడానికి మీరు మీ పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కూడా ఎక్స్‌ఛేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ధరను మరింత తగ్గిస్తుంది.

iPhone 16 Pro Specifications

ఐఫోన్ 16 ప్రో అనేది పవర్‌హౌస్ స్మార్ట్‌ఫోన్, ఇది మృదువైన 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో అద్భుతమైన 6.3-అంగుళాల LTPO OLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది అద్భుతమైన విజువల్స్ కోసం HDR10 , డాల్బీ విజన్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యాధునిక A18 Pro చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇందులో 8జీబీ ర్యామ్ ఉంటుంది. కెమెరా వ్యవస్థ కూడా అంతే ఆకట్టుకుంటుంది, 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, 12MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 48MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్‌తో కూడిన ట్రిపుల్-కెమెరా సెటప్‌ ఉంది.

