iPhone 16 Price Drop: టాటా సంచలనం సృష్టించింది.. ఐఫోన్ 16 ధరలు భారీగా తగ్గాయి.. కేవలం రూ.11664 చెల్లిస్తే చాలు..!
iPhone 16 Price Drop: పండుగ సీజన్ ప్రారంభమైంది. రక్షాబంధన్ , ఆగస్టు 15న ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లలో అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు, టాటా క్రోమాలో కూడా ఇండిపెండెన్స్ సేల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం అయింది. ఈ సేల్లో, ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలపై 70శాతం వరకు తగ్గింపు ఇవ్వబడుతోంది. ఈ సేల్లో, ఐఫోన్ 16పై కూడా అద్భుతమైన ఆఫర్లు ఇవ్వబడుతున్నాయి. మీరు రూ. 11664 చెల్లించడం ద్వారా ఈ ఫోన్ను ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
iPhone 16 Offers
ఐఫోన్ 16 రూ. 79,900కి విడుదలైవది. క్రోమాపై 7.40శాతం తగ్గింపు తర్వాత, ఇది రూ. 73,990 కు అమ్ముడవుతోంది. అంటే, రూ. 5,910 తగ్గింపు ఇవ్వబడుతోంది. దీని తర్వాత అనేక బ్యాంక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
iPhone 16 Bank Offers
మీరు కార్డ్ ఉపయోగించి ఐఫోన్ 16 కొనుగోలు చేస్తుంటే, మీకు బలమైన క్యాష్బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. SBI, ICICI క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు రూ. 4,000 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అంటే, ఫోన్ ధర రూ. 69,990. దీనితో పాటు, నో కాస్ట్ EMI ఎంపిక కూడా ఉంది.
iPhone 16 No Cost EMI
మీరు వాయిదాలలో అంటే EMIలో iPhone 16 కొనాలనుకుంటే, Croma నో కాస్ట్ EMI ఎంపికను అందిస్తోంది. మీకు SBI క్రెడిట్ కార్డ్, ICICI క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా ICICI డెబిట్ కార్డ్ ఉంటే, మీరు రూ. 11664.99 చెల్లించి iPhoneని ఇంటికి తీసుకురావచ్చు. మీరు 6 నెలల పాటు ప్రతి నెల రూ. 11664.99 చెల్లించాలి.