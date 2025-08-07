  • Menu
iPhone Offers: ఐఫోన్ లవర్స్‌కు పండగే.. తక్కువ ధరకే ఐఫోన్ 16.. ఈ ఛాన్స్ మిస్ అయితే..!

iphone 16 price drop flipkart sale discount offer new price under 60000
Highlights

iPhone Offers: ఐఫోన్ 16 అనేది ఒక ప్రసిద్ధ స్మార్ట్‌ఫోన్, దీని డిమాండ్ విడుదలైనప్పటి నుండి మార్కెట్లో అలాగే ఉంది.

iPhone 16 Price And Offers

ఐఫోన్ 16 అసలు ధర రూ. 79,900, కానీ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఫ్రీడమ్ సేల్‌లో ఈ ఫోన్ రూ. 69,999కి అందుబాటులో ఉంది. దీని ధరలో రూ. 11,500 తగ్గింపు ఉంటుంది. దీనితో, రూ. 3,250 అదనపు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, పాత ఫోన్‌ను మార్చుకుంటే రూ. 59,850 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు ఈ ఆఫర్‌లన్నింటినీ సద్వినియోగం చేసుకుంటే, మీరు చాలా తక్కువ ధరకు ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు దీన్ని బ్లాక్, వైట్, బ్లూ, పింక్, టీల్ రంగులలో కొనుగోలు చేయచ్చు.

iPhone 16 Specifications

స్పెసిఫికేషన్ విషయానికి వస్తే, iPhone 16‌లో 6.1-అంగుళాల OLED సూపర్ రెటినా XDR డిస్‌ప్లే ఉంది. దీని గరిష్ట ప్రకాశం 1000 నిట్‌లు. దానిపై సిరామిక్ షీల్డ్‌ను వర్తింపజేయబడింది. దీనికి HDR మద్దతు ఉంది. దీనికి A18 చిప్, 5-కోర్ GPU, 16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, ఫోన్‌లో 512GB వరకు నిల్వ అందుబాటులో ఉంది.

ఈ ఐఫోన్ iOS 18 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లో పనిచేస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 48MP ప్రధాన సెన్సార్ ఉంది. దీనితో పాటు మరో 12MP లెన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని ద్వారా 4K వీడియోలను కూడా చిత్రీకరించవచ్చు. అదే సమయంలో వీడియో కాలింగ్, సెల్ఫీ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా అందుబాటులో ఉంది.

ఈ ఐఫోన్ బ్యాటరీ పూర్తి ఛార్జ్‌లో 22 గంటల బ్యాకప్‌ను ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనికి యాక్షన్ బటన్ ఉంది, ఇది పరికరాన్ని నిశ్శబ్దం చేయడం నుండి కెమెరా వరకు ప్రతిదానిని నియంత్రించడానికి ఉపయోగించబడుతుంది. దీని బరువు 170 గ్రాములు.

