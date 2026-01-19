  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iPhone 16 Plus Price Drop: రూ. 71 వేలకే 'ఐఫోన్ 16 ప్లస్'! అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ కంటే ఇక్కడే తక్కువ..

iPhone 16 Plus Price Drop: రూ. 71 వేలకే ఐఫోన్ 16 ప్లస్! అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ కంటే ఇక్కడే తక్కువ..
x
Highlights

ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ధర భారీగా తగ్గింది! రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా విజయ్ సేల్స్ రూ. 18,000 భారీ డిస్కౌంట్‌తో కేవలం రూ. 71,890 కే ఈ ఫోన్‌ను అందిస్తోంది. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ కంటే తక్కువ ధరకే లభిస్తున్న ఈ ఆఫర్ పూర్తి వివరాలు మరియు ఫీచర్లు ఇక్కడ చూడండి.

మీరు ఐఫోన్ కొనే ప్లాన్‌లో ఉన్నారా? అయితే మీకు ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఐఫోన్ 16 సిరీస్‌కు ఉన్న క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సాధారణంగా భారీ డిస్కౌంట్ల కోసం అందరూ అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వైపు చూస్తుంటారు. కానీ, వాటన్నింటినీ మించి విజయ్ సేల్స్ (Vijay Sales) రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా కళ్ళు చెదిరే ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది.

రూ. 18,000 భారీ తగ్గింపు!

ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్లస్‌ను ప్రారంభంలో రూ. 89,900 ధరకు విడుదల చేసింది. అయితే రిపబ్లిక్ డే సేల్‌లో భాగంగా విజయ్ సేల్స్‌లో ఈ ఫోన్ ఏకంగా రూ. 71,890 ప్రారంభ ధరకే లభిస్తోంది. అంటే దాదాపు రూ. 18,000 వరకు మీరు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో ధరల పోలిక:

విజయ్ సేల్స్: రూ. 71,890

అమెజాన్: రూ. 74,900

ఫ్లిప్‌కార్ట్: రూ. 79,900

మిగిలిన ఈ-కామర్స్ సైట్లతో పోలిస్తే విజయ్ సేల్స్‌లోనే ఐఫోన్ 16 ప్లస్ అత్యంత తక్కువ ధరకు లభిస్తుండటం విశేషం.

ఐఫోన్ 16 ప్లస్ అద్భుతమైన ఫీచర్లు:

ఈ ఫోన్ కేవలం ధరలో మాత్రమే కాదు, ఫీచర్ల పరంగానూ టాప్ క్లాస్‌లో ఉంటుంది. దీని ప్రధాన ఫీచర్లు ఇవే:

  • డిస్‌ప్లే: 6.7 అంగుళాల భారీ సూపర్ రెటినా XDR (OLED) డిస్‌ప్లే.
  • ప్రాసెసర్: అత్యంత వేగవంతమైన లేటెస్ట్ A18 బయోనిక్ చిప్‌సెట్. ఇది ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఫీచర్లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
  • కెమెరా: వెనుక వైపు 48MP మెయిన్ కెమెరా + 12MP సెకండరీ కెమెరా. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా ఉంది.
  • మన్నిక: అల్యూమినియం బాడీతో పాటు IP68 రేటింగ్ కలిగి ఉంది. దీనివల్ల నీరు, ధూళి నుంచి ఫోన్‌కు రక్షణ ఉంటుంది.
  • సాఫ్ట్‌వేర్: iOS 18తో వస్తుంది. దీనిని భవిష్యత్తులో iOS 26 వరకు అప్‌గ్రేడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
  • స్టోరేజ్: 128GB, 256GB, మరియు 512GB వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.

స్టాక్ ముగిసేలోపు ఈ డీల్‌ను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వారు వెంటనే విజయ్ సేల్స్ ఆన్‌లైన్ లేదా ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌లను సందర్శించవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick