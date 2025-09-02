iPhone 16 Plus Price Cut: ఐఫోన్ 16 ప్లస్.. భారీ డిస్కౌంట్.. ఇప్పుడు ఎవరైనా కొనేయొచ్చు..!
iPhone 16 Plus Price Cut: యాపిల్ వచ్చే వారం తన అద్భుతమైన ఈవెంట్ కోసం సిద్ధంగా ఉంది. ఈ ఈవెంట్ సెప్టెంబర్ 9న జరగనుంది. ఈ ఈవెంట్లో కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ కొత్త సిరీస్ లాంచ్కు ముందు, ఇప్పటికే ఉన్న మోడళ్లపై పెద్ద డిస్కౌంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. అనేక ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లు ఇప్పటికే గొప్ప డీల్లను అందిస్తున్నాయి, తద్వారా మీరు అత్యల్ప ధరలకు ఐఫోన్ను కొనుగోలు చేయచ్చు. కొత్త మోడల్ అవసరం లేకపోయినా యాపిల్ ఫోన్లను కోరుకునే వారికి ఇది గొప్ప అవకాశం కావచ్చు. ఇంతలో, విజయ్ సేల్స్ ప్రస్తుతం ఐఫోన్ 16 ప్లస్పై భారీ డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఈ ఫోన్పై మీరు రూ. 16,000 కంటే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ను ఎక్కడ పొందచ్చు. ఈ ఆఫర్ గురించి తెలుసుకుందాం.
iPhone 16 Plus Discounts
యాపిల్ గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో రూ. 89,900 ప్రారంభ ధరకు ఐఫోన్ 16 ప్లస్ను ప్రారంభించింది. అయితే, ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫోన్ను విజయ్ సేల్స్ వెబ్సైట్ నుండి కేవలం రూ. 78,290 కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. అంటే, ప్రస్తుతం మీరు ఈ ఫోన్పై రూ. 11,610 వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందచ్చు.
ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రత్యేక బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది, దీని నుండి మీరు HSBC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ EMI లావాదేవీతో రూ. 4,500 అదనపు డిస్కౌంట్ పొందచ్చు. బ్యాంక్ ఆఫర్ తర్వాత, ఫోన్పై మొత్తం రూ. 16,110 డిస్కౌంట్ అందుబాటులో ఉంది. HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, డెబిట్ కార్డ్ EMI ఎంపికతో మీరు రూ. 3500 వరకు తగ్గింపు పొందచ్చు.
iPhone 16 Plus Specifications
ఈ ఐఫోన్ స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా కూడా చాలా బాగుంది, ఇక్కడ మీరు 6.7-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లేను పొందుతారు, ఇది చాలా పెద్దదిగా అనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు, ఆయాపిల్ శక్తివంతమైన A18 చిప్సెట్ కూడా ఈ ఫోన్లో అందించారు. ఇది అన్ని ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం, ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్-రియర్ కెమెరా ఉంది, దీనిలో 48MP ప్రైమరీ కెమెరా, 12MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ IP68 రేటింగ్, అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో వస్తుంది.