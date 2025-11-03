iPhone 16: ఐఫోన్ 16.. ఈ వేరియంట్పై రూ.7,500 వరకు బంపర్ డిస్కౌంట్ ..!
iPhone 16: మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే కానీ ఇప్పుడు ఈ-కామర్స్ సైట్ల పండుగ అమ్మకం ముగిసింది
iPhone 16: మీరు కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే కానీ ఇప్పుడు ఈ-కామర్స్ సైట్ల పండుగ అమ్మకం ముగిసింది కానీ డిస్కౌంట్ ప్రయోజనాన్ని ఎలా పొందాలనేది ప్రశ్న, అవును మీరు విజయ్ సేల్స్ ద్వారా ఉత్తమ డిస్కౌంట్ కింద ఐఫోన్ 16 ను కొనుగోలు చేయవచ్చు. డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాదు, మీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను ఉపయోగించడం ద్వారా మీరు ఉత్తమ డిస్కౌంట్ ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందవచ్చు. మీరు ఈ ఫోన్లో నో కాస్ట్ EMI వంటి ఉత్తమ ప్రయోజనాన్ని కూడా పొందవచ్చు . ఈ ఆఫర్ ప్రయోజనాలను చూద్దాం.
ఐఫోన్ 16 128 GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ విజయ్ సేల్స్ వెబ్సైట్లో రూ. 69,990 కు బదులుగా రూ. 66,490 కు జాబితా చేయబడింది, ఇది రూ. 3,500 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు మీరు ICICI బ్యాంక్ లేదా SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి EMIలో కొనుగోలు చేస్తే, మీకు రూ. 4,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అయితే, మీరు ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ని ఉపయోగించి పూర్తి స్వైప్తో కొనుగోలు చేస్తే, మీకు రూ. 3,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఇది గరిష్టంగా రూ. 7,500 నిల్వ. IDFC ఫస్ట్ బ్యాంక్, HDFC బ్యాంక్ మరియు కొన్ని ఇతర బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులపై దాదాపు ఇలాంటి ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 16 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2,000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్, సిరామిక్ షీల్డ్ గ్లాస్ ఫినిషింగ్తో 6.1-అంగుళాల OLED ప్యానెల్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 3nm A18 బయోనిక్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది, ఇది Apple ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇచ్చే A17 చిప్సెట్ కంటే పెద్ద జంప్. ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP68-రేటెడ్. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఐఫోన్ 16 లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెన్సార్ ఉంది, ఇందులో 48MP ఫ్యూజన్ సెన్సార్, 2x ఆప్టికల్ జూమ్ మరియు మెరుగైన ఫోటోగ్రఫీ కోసం 12MP మాక్రో లెన్స్ ఉన్నాయి. సెల్ఫీల కోసం, ఇది 4K డాల్బీ విజన్ HDR రికార్డింగ్ ఎంపికలకు మద్దతు ఇచ్చే 12MP ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ పింక్, టీల్ మరియు బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.