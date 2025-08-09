  • Menu
Infinix Hot 60i 5G Launch Soon: ఇన్ఫినిక్స్ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్.. 6000mAh బ్యాటరీతో త్వరలోనే లాంచ్..!

Infinix Hot 60i 5G: ఇన్ఫినిక్స్ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ హాట్ 60i 5G, త్వరలో భారతదేశంలో అందుబాటులోకి రానుంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్, 50MP కెమెరా, 6000mAh బ్యాటరీ, అనేక AI ఫీచర్లతో పాటు, ఈ ఫోన్ నాలుగు వేర్వేరు రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ నుంచి ఆర్డర్ చేయచ్చు. దీని ధర 4G వెర్షన్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ కావచ్చు. దీనికి కొంచెం భిన్నమైన డిజైన్ ఉంటుంది.

ఇన్ఫినిక్స్ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్, ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 60i 5G, త్వరలో భారతదేశంలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ భవిష్యత్ ఫోన్ అనేక ముఖ్యమైన ఫీచర్లను కూడా వ్యాపారం వెల్లడించింది. కొత్తగా విడుదలైన హాట్ 60i 5G వేరియంట్ అయిన ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్, కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో నాలుగు వేర్వేరు రంగు వైవిధ్యాలలో అందించనుంది. ఈ కొత్త ఫోన్‌లో 4G మోడల్ మాదిరిగా కాకుండా, మీడియాటెక్ హీలియో చిప్ కాకుండా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది.

Infinix Hot 60i 5G Specifications

ఇంటర్నెట్‌లోని సమాచారం ప్రకారం.. ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 60i 5G త్వరలో ఫ్లిప్‌కార్ట్, భారతదేశంలోని అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఫోన్ లాంచ్ అయినప్పుడు నాలుగు రంగు ఎంపికలు - షాడో బ్లూ, మాన్సూన్ గ్రీన్, స్లీక్ బ్లాక్, ప్లం రెడ్ - అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ తదుపరి ఫోన్ డిజైన్ జూన్‌లో బంగ్లాదేశ్‌లో విడుదలైన హాట్ 60i నుండి భిన్నంగా ఉందని కంపెనీ ప్రోమో గ్రాఫిక్ సూచిస్తుంది.

బంగ్లాదేశ్‌లో, 6GB RAM+ 128GB స్టోరేజ్‌తో వచ్చిన ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 60i బేస్ మోడల్ ధర BDT 13,999 లేదా దాదాపు రూ. 10,000. కొత్త హాట్ 60i 5G ధర ఇంత లేదా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుందని అంచనా.

ఈ కొత్త ఫోన్‌లో హారిజంటల్ కెమెరా మాడ్యూల్, రెండు వెనుక కెమెరాలు ఉంటాయి. ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 60i 5G 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్ డ్యూయల్ LED ఫ్లాష్, HDR, పనోరమా సామర్థ్యాలు ఉంటాయి. దాని ధరల శ్రేణిలో మొదటిసారిగా ఈ ఫోన్‌లో 6,000mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్‌ ఉంటుంది.. అలాగే, దీనికి IP64 హోదా లభించింది, అంటే ఇది స్ప్లాష్‌లు, ధూళిని తట్టుకోగలదు. సర్కిల్ టు సెర్చ్, AI ఎరేజర్, AI ఎక్స్‌టెండర్, AI కాల్ ట్రాన్స్‌లేషన్, AI వాల్‌పేపర్, AI ఇమేజ్ జనరేషన్ వంటి అనేక AI-ఆధారిత ఫంక్షన్‌లు కూడా ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 60i 5Gలో అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ పేర్కొంది.

