Infinix GT 30 5G+ Launched: ఇన్ఫినిక్స్ GT 30 5G+.. రూ. 18,000 కంటే తక్కువ ధరకు లాంచ్..!
Infinix GT 30 5G+ Launched: Infinix కొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ Infinix GT 30 5G+ ను ఈరోజు (ఆగస్టు 8, 2025) భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది.
Infinix GT 30 5G+ Launched: Infinix కొత్త బడ్జెట్ ఫోన్ Infinix GT 30 5G+ ను ఈరోజు (ఆగస్టు 8, 2025) భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ Infinix GT సిరీస్లో చేరనుంది, ఇది ఇప్పటికే జూన్లో ప్రవేశపెట్టబడిన Infinix GT 30 Pro 5Gని కలిగి ఉంది. లాంచ్కు ముందు, కంపెనీ ఈ ఫోన్ అనేక లక్షణాలను టీజ్ చేసింది. దీని ప్రకారం, హ్యాండ్సెట్లో సైబర్ మెచా 2.0 డిజైన్, వెనుక భాగంలో అనుకూలీకరించదగిన మెచా లైట్లు ఉంటాయి. అలాగే, ఇది ప్రో మోడల్లో ఉన్నట్లుగా అనుకూలీకరించదగిన భుజం ట్రిగ్గర్లను పొందుతుంది. దీనితో పాటు, ఫోటోగ్రఫీ కోసం, పరికరం 4K వీడియో రికార్డింగ్తో 4MP సోనీ IMX882 ప్రైమరీ సెన్సార్ను కూడా పొందుతుంది. అనేక గొప్ప AI సాధనాలు కూడా ఫోన్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. దాని ఫీచర్లు, ధర గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Infinix GT 30 5G+ Price
భారతదేశంలో Infinix GT 30 5G+ ధర, లభ్యత ఫోన్ అధికారిక ధర లాంచ్ సమయంలో వెల్లడవుతుంది, కానీ దీని ధర ₹20,000, ₹18,000 మధ్య ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. లాంచ్ తర్వాత ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. దీని కోసం ఇ-కామర్స్ సైట్లో ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయబడింది.
Infinix GT 30 5G+ Features
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు Infinix GT 30 5G+ అనేది శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో కూడిన స్మార్ట్ఫోన్, గేమింగ్, మల్టీమీడియా ఔత్సాహికులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. ఇది 1.5K 10-బిట్ AMOLED డిస్ప్లేను పొందుతుంది, ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4,500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది. స్క్రీన్ను రక్షించడానికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i దీనిలో ఇవ్వబడింది. ఫోన్ డిజైన్ చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉంటుంది, సైబర్ మెచా 2.0 లుక్, విభిన్న నమూనాలలో సెట్ చేయగల అనుకూలీకరించదగిన మెచా లైట్లతో.
గేమింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడానికి, ఫోన్లో కస్టమ్ షోల్డర్ ట్రిగ్గర్లు ఉంటాయి, వీటిని గేమింగ్తో పాటు కెమెరా నియంత్రణ, యాప్ లాంచ్, వీడియో ప్లేబ్యాక్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు. పనితీరు పరంగా, ఇది MediaTek Dimensity 7400 ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంది, ఇది 4nm టెక్నాలజీపై నిర్మించబడింది. 16GB వరకు RAM (వర్చువల్ RAMతో సహా) 256GB నిల్వతో వస్తుంది. ఈ చిప్సెట్ BGMI వంటి గేమ్లలో 90fps వరకు సున్నితమైన అనుభవాన్ని ఇస్తుందని, దాని AnTuTu స్కోరు 7.79 లక్షలకు పైగా ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.
AI కాల్ అసిస్టెంట్, AI రైటింగ్ అసిస్టెంట్, ఫోలాక్స్ వాయిస్ అసిస్టెంట్, Google Circle to Search వంటి అనేక AI ఫీచర్లు కూడా ఫోన్లో ఇవ్వబడ్డాయి. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది, ఇందులో 64MP సోనీ సెన్సార్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి, అయితే సెల్ఫీల కోసం 13MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రెండు కెమెరాలు 4K వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తాయి. ఇది కాకుండా, ఇది 5,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది, ఇది బైపాస్ ఛార్జింగ్, రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్ వంటి లక్షణాలతో వస్తుంది.