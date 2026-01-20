Internet Mystery: మీ ఫోన్లోకి డేటా ఎలా వస్తుందో తెలుసా? సాటిలైట్స్ కాదు, అసలు రహస్యం సముద్రం అడుగున ఉంది!
ఇంటర్నెట్ 99% సముద్రం అడుగున ఉండే కేబుల్స్ ద్వారానే వస్తుందని మీకు తెలుసా? సబ్మెరైన్ కేబుల్స్, మొబైల్ టవర్లు మరియు వైఫై మన ఫోన్కు డేటాను ఎలా తెస్తాయో చూడండి.
అమెరికాలో ఒక వీడియోను 'ప్లే' చేసిన వెంటనే, మారుమూల గ్రామంలో దాన్ని చూడటం ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఇంటర్నెట్ అంతా ఆకాశంలోని శాటిలైట్ల ద్వారా వస్తుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ అది కొంతవరకే నిజం, ఎందుకంటే 99% ఇంటర్నెట్ డేటా వాస్తవానికి సముద్రం అడుగున ఉండే కేబుల్స్ ద్వారానే ప్రయాణిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన గ్లోబల్ నెట్వర్క్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.
సముద్ర గర్భంలో దాగి ఉన్న నిధి
ఇంటర్నెట్ మనకు వైర్లెస్ (వైర్లు లేకుండా) అనిపించవచ్చు, కానీ దాదాపు మొత్తం డేటా 'ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్స్' ద్వారానే ప్రయాణిస్తుంది. ఈ కేబుల్స్ భూమిపై రోడ్ల కింద కాకుండా, సముద్రం అడుగున వేల కిలోమీటర్ల మేర ఖండాలను కలుపుతూ అల్లుకొని ఉంటాయి. డేటా ఈ కేబుల్స్ ద్వారా కాంతి కిరణాల రూపంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది. సరళంగా చెప్పాలంటే, మీరు విదేశీ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు, ఆ డేటా సముద్రపు కేబుల్స్ ద్వారా మీ దేశానికి చేరుకొని, అక్కడి నుండి మీ ఫోన్కు వస్తుంది.
టవర్ నుండి మీ ఫోన్ వరకు
సముద్రం దాటి నేలకు చేరుకున్న డేటా, ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారా మీ ఊరిలోని మొబైల్ టవర్కు చేరుతుంది. ఈ టవర్లు నేరుగా ఫైబర్ నెట్వర్క్తో అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. ఇక్కడే అసలైన మ్యాజిక్ జరుగుతుంది: టవర్ ఆ డేటాను రేడియో తరంగాలుగా మారుస్తుంది, ఆ తరంగాలను మీ ఫోన్ పట్టుకుని తిరిగి మనకు అర్థమయ్యే టెక్స్ట్, ఇమేజ్ లేదా వీడియోలుగా మారుస్తుంది. అంటే మనం వాడే వైర్లెస్ ఇంటర్నెట్ కేవలం టవర్ నుండి మన ఫోన్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది.
వైఫై (WiFi) కూడా పూర్తిగా వైర్లెస్ కాదు!
మీ ఇంట్లో ఉండే వైఫై కూడా పూర్తిగా వైర్లు లేనిది కాదు. మీ రౌటర్ వరకు ఇంటర్నెట్ బ్రాడ్బ్యాండ్ లేదా ఫైబర్ కేబుల్ ద్వారానే వస్తుంది. రౌటర్ ఆ ఇంటర్నెట్ను రేడియో తరంగాలుగా మార్చి ఇల్లంతా పంపిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ కేబుల్ కట్ అయితే, సిగ్నల్ ఎంత బలంగా ఉన్నా మీ వైఫై పనిచేయదు.
4G, 5G మరియు భవిష్యత్తులో 6G
4G లేదా 5G వంటి ఆధునిక నెట్వర్క్లు డేటాను వేగంగా పంపడానికి అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్లను ఉపయోగిస్తాయి. అందుకే 4G కంటే 5Gలో వీడియోలు బఫరింగ్ లేకుండా వేగంగా వస్తాయి. భవిష్యత్తులో 6G వచ్చినా, ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థకు మాత్రం సముద్రం అడుగున ఉండే కేబుల్సే పునాది.
వైర్లెస్ సాంకేతికత ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినా, సముద్ర గర్భంలో లక్షల కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్సే మనం ప్రతిరోజూ ఆస్వాదించే డిజిటల్ ప్రపంచానికి ఆధారం. తదుపరి సారి మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు లేదా ఆన్లైన్లో చాట్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి – ఇంటర్నెట్ కేవలం గాలిలో ఉండదు, అది సముద్రాలు, దేశాలు మరియు ఖండాలు దాటి రెప్పపాటు కాలంలో మీ ఫోన్ను చేరుకుంటుంది.