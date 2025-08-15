Honor X7c 5G Launch Soon: హానర్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. ఆగస్టు 18 న లాంచ్.. స్పెసిఫికేషన్స్ లీక్..!
Honor X7c 5G Launch Soon: ఈ నెల చివర్లో భారతదేశంలో హానర్ X7c 5G లాంచ్ కానుంది. ఈ విషయాన్ని హానర్ ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 2024లో ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టబడిన ఈ రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ ఆగస్టు 18న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. హానర్ స్మార్ట్ఫోన్ ఇండియన్ వేరియంట్ దాని గ్లోబల్ వేరియంట్ మాదిరిగానే ఫీచర్లతో వస్తుంది. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 ప్రాసెసర్, 5,200mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. స్మార్ట్ఫోన్ దుమ్ము, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్ను పొందుతుంది. డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ కోసం SGS సర్టిఫికేషన్ను కూడా ఉంటుంది. హానర్ X7c అమెజాన్లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
Honor X7c 5G Launch Date
హానర్ X7c 5G ఆగస్టు 18న భారతదేశంలో లాంచ్ అవుతుందని కంపెనీ గురువారం ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ దేశంలో అమెజాన్లో ప్రత్యేకంగా అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ఫారెస్ట్ గ్రీన్, మూన్లైట్ వైట్ కలర్ ఆప్షన్లలో సేల్కి వస్తోంది.
Honor X7c 5G Specifications
హానర్ X7c 5G ఇండియన్ వేరియంట్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 850 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ లెవల్తో 6.8-అంగుళాల పూర్తి-HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. దీనికి డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు ఉంటాయి. హ్యాండ్సెట్ దుమ్ము , స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్ను పొందుతుంది . డ్రాప్ రెసిస్టెన్స్ కోసం SGS సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది.
హానర్ X7c 5Gలో క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 2 ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. 35W హానర్ సూపర్ఛార్జ్ మద్దతుతో 5,200mAh బ్యాటరీ ఉంది. హ్యాండ్సెట్ 8GB RAM +256GB UFS 3.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో ఉంటుంది. అదనంగా 8GB వర్చువల్ RAMకి మద్దతు కూడా ఉంటుంది. ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత MagicOS 8.0తో వస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ కోసం, హానర్ X7c 5G 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ AI ఇమేజింగ్, ఎడిటింగ్ ఫీచర్లకు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇందులో AI మోషన్ సెన్సార్ కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, గ్లోబల్ వేరియంట్లో 108-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ , 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ ఉన్నాయి. గ్లోబల్ మోడల్లో 6,000mAh బ్యాటరీ కూడా ఉంది.
Honor X7c 5G Price
అజర్బైజాన్లో, హానర్ X7c 5G ధర వరుసగా 6GB+128GB, 8GB+256GB RAM స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లకు AZN 359 (సుమారు రూ. 17,000), AZN 410 (సుమారు రూ. 20,200)గా ఉంది. భారతదేశంలో కూడా ఇలాంటి ధరను చూడవచ్చు.