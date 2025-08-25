Honor: మేడ్ ఇన్ ఇండియా.. చైనీస్ బ్రాండ్ హానర్ ఇప్పుడు 'దేశీ'గా మారుతుంది..!
Honor: భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఇప్పుడు మరో పెద్ద వార్త బయటకు వచ్చింది. చైనాకు చెందిన ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ హానర్ తన స్మార్ట్ఫోన్ల స్థానిక తయారీని భారతదేశంలో ప్రారంభించబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. కంపెనీ నవంబర్ 2025 నుండి ఇక్కడ తన ఫోన్ల ఉత్పత్తిని ప్రారంభిస్తుంది. హానర్ ఈ చర్య 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా' మిషన్కు పెద్ద ప్రోత్సాహకంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు కంపెనీ తన స్మార్ట్ఫోన్లను చైనాలో తయారు చేసి భారతదేశంలో విక్రయించేది, కానీ ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో వేగంగా పెరుగుతున్న డిమాండ్, స్థానిక తయారీని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వ విధానాల దృష్ట్యా, హానర్ స్థానికంగా ఉత్పత్తి చేయాలని నిర్ణయించింది.
ఈ చర్యతో భారతీయ వినియోగదారులకు ఫోన్ల సరఫరాను వేగవంతం చేస్తుందని, ధరలను కూడా అందుబాటులో ఉంచుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, హానర్ రాబోయే 2-3 సంవత్సరాలలో భారతదేశంలో దాదాపు రూ. 2,500 కోట్ల టర్నోవర్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇది భారతీయ వినియోగదారులకు చౌకగా, త్వరగా అందుబాటులో ఉండే స్మార్ట్ఫోన్లను అందిస్తుంది. కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తుంది.
భారతదేశంలో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో హానర్కు అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. గత సంవత్సరం ప్రారంభించిన హానర్ X9b, హానర్ 200 సిరీస్లను భారతీయ వినియోగదారులు ఇష్టపడ్డారు. ఈ విజయం తర్వాత, కంపెనీ స్థానిక ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాలని ప్రణాళిక వేసింది. దీనితో పాటు, భారత ప్రభుత్వం స్థానిక తయారీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తిని కూడా ప్రోత్సహిస్తోంది. హానర్ ఈ దశ కంపెనీకి, కస్టమర్లకు లాభదాయకమైన ఒప్పందంగా నిరూపిస్తుంది.
నివేదికల ప్రకారం.. నవంబర్లో ప్రారంభమయ్యే స్థానిక ఉత్పత్తిలో అనేక ప్రసిద్ధ హానర్ మోడల్లు ఉంటాయి. వీటిలో హానర్ X9c, రాబోయే మ్యాజిక్ 7 ప్రో ఉన్నాయి. ఈ మోడళ్లకు భారతదేశంలో ఇప్పటికే అధిక డిమాండ్ ఉంది.