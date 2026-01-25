Honor: టెక్ ప్రపంచంలో సంచలనం: హానర్ నుంచి ‘రోబోట్ ఫోన్’.. మ్యాజిక్ V6తో పాటు లాంచ్!
Honor: హానర్ సంస్థ సాంకేతిక ప్రపంచంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపుతూ తన ప్రతిష్టాత్మక 'రోబోట్ ఫోన్', 'మ్యాజిక్ V6' లాంఛ్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. బార్సిలోనాలో జరగనున్న మొబైల్ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ (MWC 2026) వేదికగా మార్చి 1వ తేదీన ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నాయి. భారత కాలమానం ప్రకారం మార్చి 1వ తేదీ అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత ఈ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరగనుంది. గత ఏడాది అక్టోబర్లో విడుదల చేసిన టీజర్ ద్వారా ఈ ఫోన్ పట్ల ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొనగా, ఏఐ డివైస్ ఎకోసిస్టమ్ యుగంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని కంపెనీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
ఈ హానర్ రోబోట్ ఫోన్లో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన అంశం దాని వినూత్నమైన కెమెరా వ్యవస్థ. ఒక చిన్న రోబోటిక్ చేయిపై అమర్చినట్లుగా ఉండే ఈ కెమెరా, ఫోన్ బాడీ నుండి బయటకు వచ్చి 360 డిగ్రీల కోణంలో అన్ని దిశలా తిరగగలదు. ఇది గింబాల్ వంటి స్థిరత్వాన్ని అందించడమే కాకుండా, ఎటువంటి బాహ్య పరికరాలు లేకుండానే అద్భుతమైన పనోరమిక్ షాట్లను తీయడానికి సహకరిస్తుంది. అవసరం లేనప్పుడు ఈ కెమెరా స్వయంచాలకంగా ఫోన్ లోపలికి వెళ్లిపోతుంది, ఇది స్మార్ట్ఫోన్ డిజైన్ పరంగా ఒక అరుదైన ఫీచర్గా నిలుస్తోంది.
సాంకేతిక సామర్థ్యం విషయానికి వస్తే, ఈ రోబోట్ ఫోన్ కేవలం ఫోటోగ్రఫీకే పరిమితం కాకుండా 'AI బ్రెయిన్' సహాయంతో మల్టీ-మోడల్ ఇంటెలిజెన్స్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది తన పరిసరాలను గుర్తించి వినియోగదారుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వగలదు. ఉదాహరణకు మనం వేసుకున్న దుస్తులకు తగిన బూట్లను సూచించడం లేదా మన కళ్ల ముందు ఉన్న వస్తువుల గురించి సమాచారం ఇవ్వడం వంటి పనులను ఇది సునాయాసంగా చేస్తుంది. అధునాతన రోబోటిక్స్, ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాల కలయికతో ఈ ఫోన్ సాదాసీదా మొబైల్ అనుభవాన్ని పూర్తిగా మార్చేయనుంది.
మరోవైపు హానర్ మ్యాజిక్ V6 ఫీచర్లు కూడా టెక్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ శక్తివంతమైన 3nm స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని సమాచారం. దీని వెనుక భాగంలో 200 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో పాటు, 3x ఆప్టికల్ జూమ్ సపోర్ట్ చేసే పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో లెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. భద్రత కోసం సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, దీర్ఘకాలిక బ్యాటరీ లైఫ్ కోసం ఇందులో అధునాతన హార్డ్వేర్ అమర్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ముఖ్యంగా బ్యాటరీ విభాగంలో మ్యాజిక్ V6 కొత్త రికార్డులను సృష్టించేలా కనిపిస్తోంది. లీకైన సమాచారం ప్రకారం, ఇందులో డ్యూయల్-సెల్ సెటప్తో కూడిన 7150mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు. సాధారణంగా ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో బ్యాటరీ సామర్థ్యం తక్కువగా ఉంటుందనే విమర్శలకు ఇది సరైన సమాధానం కానుంది. ఈ రెండు ఫోన్ల ధరలు, లభ్యత గురించి పూర్తి వివరాలు మార్చి మొదటి వారంలో జరిగే లాంఛ్ ఈవెంట్లో స్పష్టమవుతాయి.