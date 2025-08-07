Raksha Bandhan Gifts 2025: రక్షా బంధన్.. మీ ప్రియమైన వారికి ఆసక్తికరమైన గాడ్జెట్ను బహుమతిగా ఇవ్వడానికి ఇదిగో ఉత్తమ ఎంపిక..!
Raksha Bandhan Gifts 2025: రక్షా బంధన్ దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, అత్యంత ఆసక్తిగా జరుపుకునే పండుగలలో ఒకటి.
Raksha Bandhan Gifts 2025: రక్షా బంధన్ దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, అత్యంత ఆసక్తిగా జరుపుకునే పండుగలలో ఒకటి. ఈ పండుగ కొద్ది రోజుల్లోనే జరుపుకోనుంది. ఈ రక్షా బంధన్ పండుగ సోదరుడు, సోదరి మధ్య బలమైన బంధాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ శుభ సందర్భంగా, సోదరీమణులు తమ సోదరుడి మణికట్టుపై రాఖీ కట్టి, ప్రతిగా, సోదరులు తమ సోదరీమణులను రక్షించుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు. అలాగే, ఈ సందర్భంగా, సోదరులు సోదరీమణులకు బహుమతులు ఇస్తారు.
ఈ సంవత్సరం, రక్షా బంధన్ను ఆగస్టు 9, 2025న జరుపుకుంటారు. ఇందులో, మీరు మీ సోదరికి సరసమైన ధరలకు కొన్ని సాంకేతిక గాడ్జెట్లను బహుమతిగా ఇవ్వడం ద్వారా ఆమెను ఆశ్చర్యపరచాలని ఆలోచిస్తుంటే. అప్పుడు మేము మీకు సహాయం చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము. మేము మీకు కొన్ని ఎంపికలను చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము. ఇది సోదరీమణులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, వారిని సంతోషపరుస్తుంది.
Fastrack Astor FR2 Pro 1.43″ AMOLED Stainless Steel Smart Watch
అమెజాన్ ప్రైమ్లో ₹2,999కి అందుబాటులో ఉంది, ఫాస్ట్రాక్ ఆస్టర్ FR2 ప్రో గొప్ప బహుమతిని అందిస్తుంది. ఇది 1.43″ AMOLED డిస్ప్లే, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీ, బ్లూటూత్ కాలింగ్ను కలిగి ఉంది. దీని హెల్త్ ట్రాకింగ్, బహుళ స్పోర్ట్స్ మోడ్లు, దీర్ఘ బ్యాటరీ లైఫ్ దీనిని స్టైలిష్, ఫంక్షనల్ యాక్సెసరీగా చేస్తాయి.
boAt Ultima Regal w/ 2.01”(5.10 cm) Crystal-Clear Smart Watch
బోట్ అల్టిమా Regal అమెజాన్ ప్రైమ్లో ₹2,499కి అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 2.01″ క్రిస్టల్-క్లియర్ డిస్ప్లే, అధునాతన హెల్త్ ట్రాకింగ్, సీమ్లెస్ బ్లూటూత్ కాలింగ్ ఉన్నాయి. దీని అనుకూలీకరించదగిన వాచ్ ఫేస్లు, దీర్ఘకాలం ఉండే బ్యాటరీ దీనిని మీ సోదరుడికి ఫ్యాషన్, ఆచరణాత్మక బహుమతిగా చేస్తాయి.
iQOO Z10 Lite 5G
అమెజాన్ ప్రైమ్లో ₹9,999 నుండి ప్రారంభమయ్యే iQOO Z10 Lite 5G గేమింగ్, పనితీరును ఇష్టపడే సోదరుడికి శక్తివంతమైన బహుమతి. ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 2 5G ప్రాసెసర్, 50MP కెమెరా, రోజంతా ఉపయోగం కోసం 120Hz డిస్ప్లేతో శక్తినిస్తుంది. భారీ 5000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.
POCO M7 5G
POCO M7 5G అనేది అమెజాన్ ప్రైమ్లో ₹8,499 కు అందుబాటులో ఉన్న బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఎంపిక. ఇది శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6100+ ప్రాసెసర్, మృదువైన 90Hz FHD+ డిస్ప్లేతో పాటు 5G కనెక్టివిటీని అందిస్తుంది. దీని 50MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ టెక్-అవగాహన ఉన్న తోబుట్టువులకు సరైనవి.
Amazon Echo Dot (5th Gen) | Smart speaker
ఎకో డాట్ (5వ తరం) ₹4,499 ధరకు ఒక గొప్ప స్మార్ట్ హోమ్ బహుమతి. ఇది స్పష్టమైన గాత్రాలు, లోతైన బాస్ కోసం మెరుగైన ఆడియోను అందిస్తుంది. అలెక్సాతో, మీ తోబుట్టువు సంగీతాన్ని ప్లే చేయవచ్చు, వాతావరణాన్ని తనిఖీ చేయవచ్చు, వారి వాయిస్ని ఉపయోగించి స్మార్ట్ పరికరాలను నియంత్రించవచ్చు.
Sony WF-C710N | Dual Noise Cancellation Wireless Bluetooth Earbuds
సోనీ WF-C710N ₹6,990 కు ప్రీమియం ఆడియో అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఇయర్బడ్లు డ్యూయల్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, క్లియర్ ఆడియో-ఇన్, హ్యాండ్స్-ఫ్రీ కాలింగ్ను కలిగి ఉంటాయి. సౌకర్యవంతమైన ఫిట్, లాంగ్ బ్యాటరీ లైఫ్ సంగీత ప్రియులకు, తరచుగా ప్రయాణికులు.
boAt Stone Spinx Pro Bluetooth Speaker
బోట్ స్టోన్ స్పిన్క్స్ ప్రో సంగీత ప్రియులకు గొప్ప బహుమతి. ఇది ₹2,299 కు అందుబాటులో ఉంది. ఇది TWS కార్యాచరణతో శక్తివంతమైన 20W ధ్వనిని అందిస్తుంది, ఇది పార్టీలకు గొప్పగా చేస్తుంది. దీని దృఢమైన డిజైన్, 360-డిగ్రీల ధ్వని పంపిణీ ఏదైనా సాహసయాత్రకు సరైన తోడుగా నిలుస్తుంది.