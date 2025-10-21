Google Pixel 9 Pro XL Offer: గూగుల్ ఫోన్పై భారీ డిస్కౌంట్.. ఆఫర్ అరాచకం..!
Google Pixel 9 Pro XL Offer: దివాళీ సందర్భంగా ఆన్ లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ ఫార్మ్ లు అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్, విజయ్ సేల్స్ స్మార్ట్ ఫోన్లు, టీవీలు, ఏసీలు, ఫ్రిడ్జిలపై భారీ తగ్గింపులు అందించాయి.
Google Pixel 9 Pro XL Offer: దివాళీ సందర్భంగా ఆన్ లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ ఫార్మ్ లు అమెజాన్, ఫ్లిప్ కార్ట్, విజయ్ సేల్స్ స్మార్ట్ ఫోన్లు, టీవీలు, ఏసీలు, ఫ్రిడ్జిలపై భారీ తగ్గింపులు అందించాయి. అయితే నిన్నటితో దీపావళి సేల్ లు ముగిసాయి. కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ "బిగ్ బ్యాంగ్ దీపావళి సేల్" ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఈ సేల్ సమయంలో కస్టమర్లకు ఫోన్లపై అనేక ఆఫర్లు అందిస్తున్నారు.
అత్యుత్తమ ఆఫర్లలో ముఖ్యంగా Google Pixel 9 Pro XLను భారీ డిస్కౌంట్తో కొనుగోలు చేయవచ్చు. కొనసాగుతున్న ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ అనేక స్మార్ట్ఫోన్లను అందిస్తుంది. అందులో Google Pixel 9 Pro XL ఉత్తమ డీల్గా ఉంది. మీరు ప్రీమియం ఫోన్ను పరిశీలిస్తుంటే.. ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఈ పండుగ ఆఫర్లు త్వరలో ముగిసే అవకాశం ఉంది.
భారతదేశంలో రూ.1,24,999 ధరకు లాంచ్ అయింది. అయితే ఈ సేల్లో ఫోన్ను కేవలం రూ.89,999కే అందిస్తోంది. అంటే రూ.35,000 డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుందన్నమాట. అదనంగా మీరు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగించి EMIలో కొనుగోలు చేస్తే.. మీకు అదనంగా రూ.4,250 తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఫోన్ 1344 x 2992 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్తో 6.7-అంగుళాల LTPO OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, HDR సపోర్ట్ను కలిగి ఉంది. ఇది కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 ద్వారా రక్షించబడింది.
కెమెరాల విషయానికొస్తే.. Google Pixel 9 Pro XL ఫోన్లో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా (OIS మద్దతుతో), 48MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 48MP టెలిఫోటో సెన్సార్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో అద్భుతమైన సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 42MP కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్ Google Tensor G4 చిప్సెట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 5060mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.