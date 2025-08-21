Google Pixel 9 Pro Fold Price Drop: భారీ డిస్కౌంట్.. గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్పై ఏకంగా రూ.43 వేలు డిస్కౌంట్..!
Google Pixel 9 Pro Fold Price Drop: గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ గత సంవత్సరం విడుదలైంది. ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు భారీ డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది. పిక్సెల్ 10 సిరీస్ ఆగస్టు 20న మార్కెట్లోకి వచ్చింది. అదే సమయంలో కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలుదారులకు మరింత ఆకర్షణీయంగా మార్చింది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ఫోన్లో రూ.43,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. మీరు చాలా కాలంగా ఫోల్డబుల్ ఫోన్ కొనాలనుకున్నా, బడ్జెట్ కారణాల వల్ల కొనలేకుంటే, ఈ ఆఫర్ మీకు ప్రత్యేకమైనది. పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ను గూగుల్ గత సంవత్సరం పిక్సెల్ 9, పిక్సెల్ 9 ప్రో, పిక్సెల్ 9 ప్రో XL లతో పాటు ప్రారంభించింది. లాంచ్ సమయంలో, ఇది కంపెనీ అత్యంత ప్రీమియం ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్గా పరిగణిస్తున్నారు.
Google Pixel 9 Pro Fold Offers
భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ.1,72,999. ప్రస్తుతం, ఫ్లిప్కార్ట్లో దీని ధర రూ.1,29,999కి తగ్గింది, అంటే రూ.33,000 ప్రత్యక్ష తగ్గింపు. దీనితో పాటు, వినియోగదారులు HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో EMI చెల్లిస్తే, వారికి అదనంగా 10,000 ఆఫర్ కూడా లభిస్తుంది. అంటే, మొత్తం మీద ఈ ఫోన్లో భారీ పొదుపు ఉంది.
Google Pixel 9 Pro Fold Specifications
పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్కి బయట 6.3-అంగుళాల OLED స్క్రీన్ ఉంది. ఈ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది. లోపల తెరిచినప్పుడు, దీని స్క్రీన్ 8-అంగుళాలు ఉంటుంది. ఈ ఫోన్లో గూగుల్ తాజా టెన్సర్ G4 చిప్సెట్ ఉంది. ఈ ప్రాసెసర్ ప్రత్యేకంగా సున్నితమైన పనితీరు, మెరుగైన AI లక్షణాల కోసం రూపొందించారు.
దీనికి ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీనికి 48MP మెయిన్ కెమెరా, 10.5MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్, 10.8MP టెలిఫోటో కెమెరా ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, బాహ్య, లోపలి డిస్ప్లే రెండింటిలోనూ 10MP సెల్ఫీ కెమెరా అందించారు. దీనికి 4650mAh బ్యాటరీ ఉంది, ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్ హార్డ్వేర్లో మాత్రమే కాకుండా సాఫ్ట్వేర్లో కూడా బలంగా ఉంది. ఇది యాడ్ మీ, ఆటో ఫ్రేమ్, పిక్సెల్ వెదర్ యాప్, మ్యాజిక్ లిస్ట్, స్క్రీన్షాట్ యాప్, పిక్సెల్ స్టూడియో, క్లియర్ కాలింగ్ వంటి అనేక స్మార్ట్ AI ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్లను ఫోన్ను ఇతర ఫోల్డబుల్ల నుండి భిన్నంగా, ప్రత్యేకంగా చేస్తాయి.