Google Pixel 10 Series Launched: గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్ వచ్చేశాయ్.. కెమెరా ఫీచర్స్ వేరే లెవల్..!
Google Pixel 10 Series Launched: ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మేడ్ బై గూగుల్ 2025 ఈవెంట్ ప్రారంభమైంది. ఈ మెగా గూగుల్ ఈవెంట్లో, గూగుల్ పిక్సెల్ 10 సిరీస్లో నాలుగు స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేసింది. ప్రీమియం ఫోన్లు గూగుల్ పిక్సెల్ 10, పిక్సెల్ 10 ప్రో, గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL , పిక్సెల్ 10 ప్రో ఫోల్డ్. వీటిలో, గూగుల్ పిక్సెల్ 10, పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో XL ఫోన్ల గురించి మనకు తెలుసు. ట్రిపుల్ కెమెరాతో పాటు, స్మార్ట్ఫోన్లలో టెలిఫోటో సపోర్ట్తో లెన్స్ కూడా ఉంది. ఈ మూడు హ్యాండ్సెట్ల స్పెసిఫికేషన్లు, ధరల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
Google Pixel 10 Series Price
మేడ్ బై గూగుల్ ఈవెంట్లో లాంచ్ చేయబడిన మూడు స్మార్ట్ఫోన్లు ప్రీమియం ధరలతో ఉంటాయి. ఫోన్లు విడుదలయ్యాయి, ప్రీ-బుకింగ్ కూడా ప్రారంభమైంది. చిన్న మోడల్, పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్ ధర రూ. 79,999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోన్ ఇండిగో, ఫ్రాస్ట్, లెమన్గ్రాస్, అబ్సిడియన్ రంగులలో లభిస్తుంది.
పిక్సెల్ 10 ప్రో రూ.1,09,999 ధరకు లాంచ్ అయింది. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 ప్రో XL స్మార్ట్ఫోన్ రూ.1,24,999 ధరకు లభిస్తుంది. వీటిలో, పిక్సెల్ 10 ప్రో, పిక్సెల్ 10 ప్రో XL కొనుగోలు చేసే వారికి ఒక సంవత్సరం పాటు ఉచిత Google AI Pro సబ్స్క్రిప్షన్ లభిస్తుంది.
Google Pixel 10 Specifications
గూగుల్ పిక్సెల్ 10 గ్రూప్లో అత్యంత చౌకైన ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్. రూ.80,000 కంటే తక్కువ ధరకు లభించే పిక్సెల్ 10 5Gలో 6.3-అంగుళాల OLED ప్యానెల్ ఉంది. దీనికి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 రక్షణ ఉన్నాయి. ఫోన్ డిస్ప్లే 3,000 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. ఇది టెన్సర్ G5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 12GB ర్యామ్, 256GB వరకు స్టోరేజ్ సపోర్ట్ చేసే ప్రాసెసర్.
మీరు ట్రిపుల్ కెమెరా ద్వారా ప్రీమియం ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని పొందచ్చు. పిక్సెల్ 10 5Gలో మాక్రో ఫోకస్తో కూడిన 48MP ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది. ఇందులో 13MP అల్ట్రావైడ్, 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 10.8MP టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫోన్ ముందు భాగంలో, 10.5MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. గూగుల్ పిక్సెల్ 10 మోడల్లో 4,970 mAh బ్యాటరీ ఉంది. దీనికి 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. ఫోన్లో 15W వరకు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.
Google Pixel 10 Specifications
ఫోన్లో మూడు కలర్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి. మూన్స్టోన్, జాడే, పింగాణీ, అబ్సిడియన్. పిక్సెల్ 10 ప్రోలో 6.3-అంగుళాల LTPO OLED ప్యానెల్ ఉంది. దీని డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ విక్టస్ 2 కవర్ ప్రొటెక్షన్ ఉన్నాయి. పిక్సెల్ 10 ప్రోలో 3,300 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్ ఉంది. దీనికి టెన్సర్ G5 చిప్సెట్, టైటాన్ M2 చిప్ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లు 16GB ర్యామ్, 256GB స్టోరేజ్తో వస్తాయి.
ఈ పిక్సెల్ ప్రో మోడల్లో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా ఉంది. దీనికి 50 MP కెమెరా ఉంది. దీనికి మాక్రో ఫోకస్తో 48 MP అల్ట్రా-వైడ్ కూడా ఉంది. దీనికి 48 MP 5x టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా ఉంది. ముందు భాగంలో, ఫోన్లో 42MP ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా ఉంది. పిక్సెల్ 10 ప్రోలో శక్తివంతమైన 4,870 mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 30W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ , 15W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కలిగిన ఫోన్.