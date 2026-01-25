Google Pixel 10 Price Drop: గూగుల్ పిక్సెల్ 10పై రూ.12వేల డిస్కౌంట్.. ఈ ట్రిక్ వాడితే చాలు..!
Google Pixel 10 Price Drop: గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న టెక్ ప్రియులకు ఇదొక అద్భుతమైన వార్త అని చెప్పాలి. గతేడాది చివరలో విడుదలైన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్కు మార్కెట్లో ఉన్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రముఖ రిటైలర్ విజయ్ సేల్స్ భారీ తగ్గింపును ప్రకటించింది. సాధారణంగా గూగుల్ పిక్సెల్ వంటి ప్రీమియం ఫోన్లపై ఇంత త్వరగా ధర తగ్గడం అరుదుగా జరుగుతుంది. అత్యుత్తమ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వినియోగదారులకు ఈ ఆఫర్ ఒక గొప్ప వరంగా మారింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్పై అందుబాటులో ఉన్న నేరుగా డిస్కౌంట్లు టెక్ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.
ధర విషయానికి వస్తే గూగుల్ పిక్సెల్ 10 భారత మార్కెట్లో లాంచ్ అయినప్పుడు దాని 12GB RAM, 256GB వేరియంట్ ధర సుమారు రూ.79,999 గా ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు విజయ్ సేల్స్ ఎటువంటి షరతులు లేకుండానే నేరుగా రూ.5,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. దీనివల్ల వినియోగదారులు ఈ ఫోన్ను రూ.74,999 కే కొనుగోలు చేసే అవకాశం కలిగింది. కొత్త మోడల్స్ పై ఇలాంటి ఆఫర్లు రావడం వల్ల ఫోన్ కొనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి వేల రూపాయల ఆదా అవుతుంది. కేవలం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ మాత్రమే కాకుండా ఇతర బ్యాంకు ఆఫర్లు కూడా దీనికి తోడవ్వడం విశేషం.
వినియోగదారులు తమ వద్ద ఉన్న బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగించి ఈ ధరను ఇంకా తగ్గించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కార్డు ద్వారా ఈఎంఐ పద్ధతిలో కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.7,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అలాగే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కార్డు వినియోగదారులకు కూడా 5 శాతం అదనపు రాయితీ అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్లన్నీ కలిపి లెక్కిస్తే దాదాపు రూ.12,000 వరకు ఆదా చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. దీనివల్ల వినియోగదారులు అత్యంత శక్తివంతమైన గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.67,999 కే తమ సొంతం చేసుకునే వీలుంది.
సాంకేతికపరంగా కూడా ఈ ఫోన్ ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంది. దీనిలో గూగుల్ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన టెన్సర్ G5 చిప్సెట్ను అమర్చారు. ఇది ఫోన్ పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచుతుంది. 6.3 అంగుళాల యాక్చువా OLED డిస్ప్లే అద్భుతమైన రంగులను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా 3,000 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ ఉండటం వల్ల కఠినమైన సూర్యరశ్మిలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వేగవంతమైన ప్రాసెసింగ్, మెరుగైన గ్రాఫిక్స్తో ఈ ఫోన్ గేమింగ్, మల్టీటాస్కింగ్కు ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది.
కెమెరా విభాగంలో గూగుల్ పిక్సెల్ 10 తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకుంటోంది. 48MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు టెలిఫొటో, అల్ట్రావైడ్ లెన్స్లు ఫోటోగ్రఫీని కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తాయి. గూగుల్ జెమిని AI, మ్యాజిక్ ఎడిటర్ వంటి ఫీచర్లు ఫోటోలను ప్రొఫెషనల్గా మార్చడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా ఆండ్రాయిడ్ 16 ఓఎస్తో పనిచేసే ఈ ఫోన్కు గూగుల్ ఏకంగా 7 సంవత్సరాల పాటు సాఫ్ట్వేర్, సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఇది దీర్ఘకాలం పాటు ఫోన్ వాడాలనుకునే వారికి ఒక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.