Google Pixel 10: గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్.. విజయ్ సేల్స్ బంపర్ ఆఫర్.. ఇవిగో ఫుల్ డీటెయిల్స్..!
Google Pixel 10: ప్రస్తుతం స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియుల చూపు అంతా గూగుల్ తన లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ పిక్సెల్ 10 పై ప్రకటించిన భారీ ఆఫర్ల వైపు మళ్లింది. ప్రముఖ రిటైల్ విక్రయ సంస్థ విజయ్ సేల్స్ వేదికగా ఈ ఫోన్పై కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ధర తగ్గింపు లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆండ్రాయిడ్ అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి, గూగుల్ బ్రాండ్ ఇష్టపడే వారికి ఇది ఒక గొప్ప సువర్ణావకాశం అని చెప్పవచ్చు. మార్కెట్లోకి వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే ఇలాంటి సంచలన ఆఫర్ ప్రకటించడం ఇప్పుడు టెక్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది.
భారత్లో గూగుల్ పిక్సెల్ 10 (12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్) వేరియంట్ లాంచ్ ధర రూ. 79,999 గా ఉండగా, విజయ్ సేల్స్ దీనిని నేరుగా రూ. 74,999 కే అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అంటే ఎటువంటి నిబంధనలు లేకుండానే వినియోగదారులు నేరుగా రూ.5,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందవచ్చు. కేవలం ఈ ధర తగ్గింపుతోనే ఆగిపోకుండా, అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా విజయ్ సేల్స్ జత చేసింది. దీనివల్ల మధ్యతరగతి వినియోగదారులకు కూడా ఈ ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ మరింత చేరువ కానుంది.
విజయ్ సేల్స్ అందిస్తున్న బ్యాంక్ ఆఫర్ల ద్వారా ఈ ఫోన్ ధరను భారీగా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కార్డ్ ఉపయోగించి ఈఎంఐ పద్ధతిలో కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా రూ.7,000 వరకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ కార్డ్ వినియోగదారులకు కూడా ప్రత్యేక రాయితీలు ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్లన్నీ కలిపితే పిక్సెల్ 10 ఎఫెక్టివ్ ధర దాదాపు రూ.67,999 కు చేరుకుంటుంది. అంటే లాంచ్ ధరతో పోలిస్తే దాదాపు రూ.12,000 వరకు ఆదా అవుతుంది.
సాంకేతిక పరంగా చూస్తే పిక్సెల్ 10 ఒక పవర్హౌస్ లాంటిది. ఇందులో గూగుల్ సొంతంగా అభివృద్ధి చేసిన శక్తివంతమైన టెన్సర్ G5 చిప్సెట్ను అమర్చారు. ఇది మునుపటి మోడళ్ల కంటే వేగంగా పని చేయడమే కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పనులను సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తుంది. దీని 6.3-అంగుళాల యాక్చువా OLED డిస్ప్లే 3,000 నిట్స్ గరిష్ట ప్రకాశాన్ని అందిస్తూ కళ్లకు విందు చేస్తుంది. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం ఇందులో 48MP మెయిన్ కెమెరాతో కూడిన ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అద్భుతమైన అవుట్పుట్ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 అవుట్-ఆఫ్-ది-బాక్స్తో వస్తుండగా, గూగుల్ ఏకంగా 7 ఏళ్ల పాటు ఓఎస్ మరియు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను ఇస్తామని ప్రామిస్ చేసింది. అంటే 2033 వరకు మీ ఫోన్ సరికొత్త సాఫ్ట్వేర్తో అప్డేటెడ్గా ఉంటుంది. ఇందులో గూగుల్ జెమిని AI, మ్యాజిక్ ఎడిటర్ వంటి అత్యాధునిక ఏఐ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఒక ప్రీమియం కెమెరా ఫోన్ మరియు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ విజయ్ సేల్స్ ఆఫర్ ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు.