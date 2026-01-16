  • Menu
Gadget Price Hike Alert.. భారీగా పెరగనున్న స్మార్ట్‌ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్ ధరలు! కారణం ఇదే..

Highlights

స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు మరియు టీవీల ధరలు త్వరలో 8% వరకు పెరగనున్నాయి. మెమరీ చిప్ సంక్షోభం మరియు ఏఐ (AI) డిమాండ్ దీనికి ప్రధాన కారణాలు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

మీరు కొత్తగా స్మార్ట్‌ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్ లేదా స్మార్ట్ టీవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీ నిర్ణయాన్ని త్వరగా తీసుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే రాబోయే రెండు మూడు నెలల్లో వీటి ధరలు 4 నుండి 8 శాతం వరకు పెరగనున్నట్లు మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం బడ్జెట్‌లో పన్నులు పెంచకపోయినా, గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో జరుగుతున్న కొన్ని మార్పులు మన జేబుకు చిల్లు పెట్టనున్నాయి.

ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలు:

  1. మెమరీ చిప్ సంక్షోభం:
    ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెమీకండక్టర్ మరియు మెమరీ చిప్‌ల కొరత ఏర్పడింది. ఉత్పత్తి తగ్గడం, డిమాండ్ పెరగడంతో వీటి ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
  2. AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) డిమాండ్: ప్రస్తుతం ప్రతి గ్యాడ్జెట్‌లో AI ఫీచర్లు వస్తున్నాయి. ఈ AI పనుల కోసం అత్యంత శక్తివంతమైన మెమరీ చిప్‌లు అవసరం. డేటా సెంటర్లు, ఏఐ కంప్యూటింగ్ కోసం కంపెనీలు ఈ చిప్‌లను ఎగబడి కొంటుండటంతో స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీదారులకు వీటి ధరలు భారంగా మారుతున్నాయి.

ఇప్పటికే పెరిగిన ధరలు:

నిజానికి ధరల పెరుగుదల ఇప్పటికే మొదలైంది. గత ఏడాది నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లోనే గ్యాడ్జెట్ల ధరలు సుమారు 21 శాతం వరకు పెరిగాయి. సాధారణంగా పండుగ సీజన్ తర్వాత డిమాండ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ధరలు తగ్గాలి, కానీ చిప్ సంక్షోభం వల్ల పరిస్థితి తలకిందులైంది.

స్మార్ట్‌ఫోన్లు: వివో (Vivo), నథింగ్ (Nothing) వంటి బ్రాండ్లు ఇప్పటికే కొన్ని మోడళ్లపై రూ. 3,000 నుండి రూ. 5,000 వరకు ధరలను పెంచేశాయి.

శామ్‌సంగ్: శామ్‌సంగ్ వంటి దిగ్గజ కంపెనీలు నేరుగా ధర పెంచకపోయినా, గతంలో ఇచ్చే క్యాష్‌బ్యాక్‌లు, డిస్కౌంట్‌లను భారీగా తగ్గించేశాయి.

బడ్జెట్ 2026 ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?

సెప్టెంబర్ 2025లో టీవీలపై GSTని 28% నుండి 18%కి తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే. స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు ఇప్పటికే 18% స్లాబ్‌లోనే ఉన్నాయి. రాబోయే బడ్జెట్‌లో వీటిపై GST పెంచకపోవచ్చని అంచనా వేస్తున్నప్పటికీ, విడిభాగాల ధరలు పెరగడం వల్ల కంపెనీలు ఆ భారాన్ని కస్టమర్లపైనే వేయక తప్పని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

ముగింపు: 2026 సంవత్సరం పొడవునా మెమరీ చిప్‌ల ధరలు పెరుగుతూనే ఉంటాయని కౌంటర్ పాయింట్ రీసెర్చ్ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి మీకు నచ్చిన గ్యాడ్జెట్ ప్రస్తుతం ఏదైనా ఆఫర్‌లో అందుబాటులో ఉంటే వెంటనే కొనేయడం ఉత్తమం!

