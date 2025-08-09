  • Menu
iPhone 16 Pro: భారీ డిస్కౌంట్.. ఐఫోన్‌ ధర రూ.19 వేలు తగ్గింది.. మిస్ చేయకండి..!

Highlights

iPhone 16 Pro: ఈ కామర్స్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రస్తుతం హై-ఎండ్ ప్రీమియం ఐఫోన్‌పై భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఐఫోన్ 16 ప్రోపై భారీ డిస్కౌంట్ అందిస్తుంది. మీ ఫోన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయాలనే మీ కలను నెరవేరుస్తుంది.

iPhone 16 Pro: ఈ కామర్స్ వెబ్‌సైట్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ ప్రస్తుతం హై-ఎండ్ ప్రీమియం ఐఫోన్‌పై భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఐఫోన్ 16 ప్రోపై భారీ డిస్కౌంట్ అందిస్తుంది. మీ ఫోన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయాలనే మీ కలను నెరవేరుస్తుంది. మీరు పాత ఐఫోన్ నుండి అప్‌గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా మరొక బ్రాండ్ నుండి మారాలనుకుంటున్నారా, ఈ ఆఫర్‌లో మీరు ధర, నాణ్యత రెండింటి ఉత్తమ కలయికను పొందుతారు. ఇటువంటి ఆఫర్‌లు తరచుగా రావు , సాధారణంగా ఎక్కువ కాలం ఉండవు, కాబట్టి మీరు ఈ ఫోన్‌పై దృష్టి పెడితే, ఆలస్యం చేసే ముందు ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఆఫర్‌ను తనిఖీ చేయండి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఈ డీల్‌లో మీరు ఏ ప్రయోజనాలను పొందబోతున్నారో తెలుసుకుందాం.

iPhone 16 Pro Discounts

భారతదేశంలో ప్రారంభించిన సమయంలో ఐఫోన్ 16 ప్రో ప్రారంభ ధర రూ. 1,19,900. కానీ ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో రూ. 1,07,900 కు అందుబాటులో ఉంది. దీని అర్థం మీరు నేరుగా రూ. 12,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్‌ను పొందుతున్నారు. ఇది ఇక్కడితో ముగియలేదు.. మీరు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో EMI లావాదేవీ చేస్తే, మీకు అదనంగా రూ. 7,000 తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది.

అంటే, మీరు మొత్తం రూ. 19,000 వరకు ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇది కాకుండా, మీ దగ్గర పాత స్మార్ట్‌ఫోన్ ఉంటే, దాన్ని మార్చుకోవడం ద్వారా మీరు మరింత తగ్గింపు పొందచ్చు. ఎల్లప్పుడూ తాజా ఐఫోన్‌ను పొందాలనుకునే వారికి కానీ ధర కారణంగా ఆపే వారికి ఈ ఆఫర్ సరైనది.

iPhone 16 Pro Discounts

ఐఫోన్ 16 ప్రోలో 6.3-అంగుళాల LTPO OLED డిస్‌ప్లే ఉంది, ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2000 నిట్‌ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని అందిస్తుంది. HDR10, డాల్బీ విజన్ మద్దతుతో, దీని డిస్‌ప్లే వీడియో వీక్షణ, గేమింగ్ అనుభవాన్ని చాలా సున్నితంగా, రంగురంగులగా చేస్తుంది.

పనితీరు గురించి చెప్పాలంటే యాపిల్ శక్తివంతమైన A18 ప్రో చిప్‌సెట్‌ ఉంది, ఇందులో 8GB RAM+ 1TB వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. అంటే, మీరు భారీ ఆటలు ఆడాలనుకున్నా, 4K వీడియోలను రికార్డ్ చేయాలన్నా లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకున్నా - ఈ ఫోన్ అన్నింటినీ సులభంగా నిర్వహిస్తుంది.

కెమెరా విభాగం కూడా చాలా బాగుంది. ఇందులో 48MP మెయిన్ సెన్సార్, 12MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 48MP అల్ట్రావైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 12MP కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ రెండింటిలోనూ అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. బ్యాటరీ 3582mAh, ఇది 25W వైర్డ్ ఛార్జింగ్, 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, 4.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

