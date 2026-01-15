Flipkart Republic Day Sale 2026: షాపింగ్ ప్రియులకు పండగే.. 17 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్! ఐఫోన్లపై భారీ ధర తగ్గింపు
Flipkart Republic Day Sale 2026: ఫ్లిప్కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026 ముహూర్తం ఖరారైంది! జనవరి 17 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సేల్లో ఐఫోన్ 16, గూగుల్ పిక్సెల్ 10 స్మార్ట్ఫోన్లపై కళ్లు చెదిరే ఆఫర్లు ఉన్నాయి. HDFC బ్యాంక్ కార్డులపై 10% అదనపు తగ్గింపు.
Flipkart Republic Day Sale 2026: సంక్రాంతి సందడి ముగియకముందే ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ కస్టమర్లకు భారీ శుభవార్త అందించింది. ప్రతి ఏటా నిర్వహించే 'రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026' తేదీలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. జనవరి 17 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సేల్, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆన్లైన్ షాపర్లకు బంపర్ ఆఫర్లను తీసుకురానుంది.
సేల్ ముఖ్యాంశాలు:
ప్రారంభ తేదీ: జనవరి 17, 2026 (అందరికీ)
ముందస్తు యాక్సెస్: ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్ (Plus) మరియు బ్లాక్ (Black) మెంబర్లకు జనవరి 16 అర్ధరాత్రి నుంచే ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
బ్యాంక్ ఆఫర్: HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులు మరియు ఈజీ ఈఎంఐ (Easy EMI) ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి 10% తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
టాప్ స్మార్ట్ఫోన్ డీల్స్ (అంచనా ధరలు):
|స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్
|సేల్ ధర (ప్రభావవంతమైన ధర)
|సాధారణ ధర
|iPhone 16
|₹56,999*
|₹69,999
|Google Pixel 10
|₹60,999*
|₹74,999
|iPhone 17
|₹74,990*
|₹82,900
|Motorola Edge 60 Fusion
|₹19,999
|₹22,999
గమనిక: ఈ ధరల్లో బ్యాంక్ ఆఫర్లు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు కలిపి ఉండవచ్చు.
ఇతర కేటగిరీలు:
కేవలం మొబైల్ ఫోన్లు మాత్రమే కాకుండా.. ల్యాప్టాప్లు, స్మార్ట్ టీవీలు, గృహోపకరణాలు మరియు ఫ్యాషన్ విభాగాల్లో 50% నుంచి 80% వరకు తగ్గింపులు ఉంటాయని ఫ్లిప్కార్ట్ వెల్లడించింది. యాపిల్, శామ్సంగ్, వివో, రియల్మి, మరియు నథింగ్ వంటి బ్రాండ్లపై ప్రత్యేక డీల్స్ ఉండనున్నాయి.