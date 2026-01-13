  • Menu
Flipkart Sale 2026: రిపబ్లిక్ డే సేల్ వచ్చేసింది.. మీ జేబుకు చిల్లు పడకుండా గ్యాడ్జెట్స్ మీ సొంతం!

ఫిలిప్‌కార్ట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్ 2026: జనవరి 17న ప్రారంభం. ప్లస్ సభ్యులకు 16నే ఛాన్స్. ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై భారీ ఆఫర్లు, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు మరియు ఎక్స్ఛేంజ్ డీల్స్!

ఫిలిప్‌కార్ట్ తన మెగా 2026 రిపబ్లిక్ డే సేల్ ప్రారంభం కోసం అత్యంత ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తోంది, ఇది ఖచ్చితంగా వచ్చే నెల 17వ తేదీ నాటికి మొదలవుతుంది. అయితే, ఫిలిప్‌కార్ట్ ప్లస్ మరియు బ్లాక్ సభ్యులకు జనవరి 16 నుండే ఈ సేల్‌ను పొందే ముందస్తు అవకాశం ఉంటుంది.

సాంప్రదాయం ప్రకారం, ఈ సేల్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు గృహోపకరణాలపై భారీ తగ్గింపులను అందిస్తుంది. జేబుకు చిల్లు పడకుండా, డిజిటల్ జీవనశైలిని మెరుగుపరచుకోవడానికి మరియు గ్యాడ్జెట్ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనాలనుకునే వారు ఈ సేల్‌ను చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఆశించిన విధంగా ఆకర్షణీయమైన ధర తగ్గింపులు లభిస్తే, గత అనుభవాల ప్రకారం ఐఫోన్‌లు భారీ డీల్స్‌తో సందడి చేస్తాయి. అలాగే శామ్‌సంగ్, iQOO, పోకో లేదా వివో వంటి బ్రాండ్‌లపై కూడా మంచి ఆఫర్లు ఉంటాయి. ఫిలిప్‌కార్ట్ తన కస్టమర్ల కోసం ట్రేడ్-ఇన్ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తోంది. సామాన్యుల మాటల్లో చెప్పాలంటే, పాత ఫోన్‌ను ఇచ్చి కొత్త ఫోన్ కొనుగోలుపై డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.

ఈ అవకాశాలు కేవలం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకే పరిమితం కాకుండా.. ల్యాప్‌టాప్‌లు, టాబ్లెట్‌లు, బ్లూటూత్ స్పీకర్‌లు, ఇయర్‌బడ్స్ మరియు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలపై కూడా భారీ తగ్గింపులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా, గృహిణులకు లేదా ఇళ్లను చక్కదిద్దుకోవాలనుకునే వారికి రిఫ్రిజిరేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు మరియు ఇతర గృహోపకరణాలపై అద్భుతమైన ఆఫర్లు లభిస్తాయి.

ఈసారి, ఫిలిప్‌కార్ట్ అందుబాటులో ఉన్న డిస్కౌంట్లకు అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా జోడించింది. HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌పై 10% తక్షణ తగ్గింపు మరియు అన్ని కొనుగోళ్లపై సులభమైన EMI ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డ్‌లతో చేసే కొనుగోళ్లపై 15% వరకు తగ్గింపు లభించవచ్చు. వీటితో పాటు ‘రష్ అవర్ డీల్స్’ మరియు ‘జాక్‌పాట్స్’ వంటి ఇతర ఆకర్షణలు కూడా ఉన్నాయి, వీటి ద్వారా తక్కువ సమయంలో ప్రత్యేక ఉత్పత్తులపై భారీ తగ్గింపులు పొందవచ్చు.

అజేయమైన ధరలు, ముందస్తు ప్రయోజనాలు మరియు సమయ పరిమితితో కూడిన భారీ డీల్స్‌తో, భారతదేశంలోని ఆన్‌లైన్ షాపర్లందరికీ ఈ షాపింగ్ కార్నివాల్ ఒక కీలకమైన సందర్భం కానుంది.

