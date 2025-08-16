Samsung Galaxy F06 5G: స్మార్ట్ఫోన్పై 37శాతం డిస్కౌంట్.. శాంసంగ్ డీల్ అదిరింది బాస్..!
Samsung Galaxy F06 5G: మొబైల్ ప్రియులకు ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే శుభవార్త అందించింది. Samsung Galaxy F06 5Gపై భారీ ఆఫర్ ప్రకటించింది. మీరు బడ్జెట్ విభాగంలో దీన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ హ్యాండ్సెట్ను ఈరోజు ఫ్లిప్కార్ట్లో జరుగుతున్న చివరి ఫ్రీడమ్ సేల్ నుండి ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయచ్చు. వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకునే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. బంపర్ ఆఫర్లతో పాటు, ఈ ఫోన్పై గొప్ప డిస్కౌంట్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ చౌకైన ఫోన్లో అద్భుతమైన ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ డీల్ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy F06 5G Flipkart Offers
మొబైల్ ధర గురించి మాట్లాడితే భారతదేశంలో Galaxy F06 5G ధర రూ. 13999 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. మీరు దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్రీడమ్ సేల్ నుండి 37శాతం తగ్గింపుతో కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ తగ్గింపు తర్వాత, దాని ధర రూ. 8699గానే ఉంటుంది. అయితే మీరు దీన్ని మరింత చౌకగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈ ఆఫర్ కింద, కస్టమర్లకు ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులపై రూ. 475 తగ్గింపు పొందచ్చు. దీనితో పాటు, మీకు రూ. 5300 క్యాష్బ్యాక్ కూపన్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, మీకు రూ. 8150 ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందిస్తున్నారు. ఇది మాత్రమే కాదు, మీరు కోరుకుంటే, మీరు దీన్ని రూ. 2900 నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలో కొనుగోలు చేయచ్చు.
Samsung Galaxy F06 5G Specifications
ఈ 5G ఫోన్ 6.8-అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇది 90 Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అందిస్తుంది. దీని పీక్ బ్రైట్నెస్ 800 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ ఉంది. ఈ ఫోన్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో ఫోటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ కోసం డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీని మెయిన్ కెమెరా 50-మెగాపిక్సెల్, సెకండరీ కెమెరా 2-మెగాపిక్సెల్. సెల్ఫీల కోసం దీని ముందు భాగంలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.
బ్యాటరీ కోసం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 5,000 mAh శక్తివంతమైన బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 25W వైర్డు ఛార్జింగ్ మద్దతుతో అందుబాటులో ఉంది. ఫోన్ భద్రత కోసం, దీనికి సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ఉంది. ఇతర ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ ఫోన్ వైఫై, బ్లూటూత్, GPS ఉన్నాయి.