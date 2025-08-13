Flipkart Offers: ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్.. రూ.200 లకే స్మార్ట్ఫోన్.. డిస్కౌంట్లు చూస్తే..!
Flipkart Offers: మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో శాంసంగ్ లేదా మోటరోలా ఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో లైవ్ ఫ్రీడమ్ సేల్ మీ కోసమే. ఈ అద్భుతమైన సేల్లో, మీరు మోటరోలా, శాంసంగ్ ఫోన్లను రూ.7,000 కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్లపై గొప్ప ఆఫర్లు కూడా ఇస్తున్నారు. అలాగే, మీరు వాటిని ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్తో కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో లభించే అదనపు డిస్కౌంట్ మీ పాత ఫోన్, బ్రాండ్, కంపెనీ ఎక్స్ఛేంజ్ పాలసీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. శాంసంగ్, మోటరోలా ఈ ఫోన్లు 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 12 GB RAM వరకు (RAM బూస్ట్ ఫీచర్తో) సహా అనేక గొప్ప ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. వివరాలను తెలుసుకుందాం.
Samsung Galaxy F05
4 GB RAM+ 64 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న ఈ ఫోన్ ధర రూ.6249. ఫ్లిప్కార్ట్ ఫ్రీడమ్ సేల్లో, దానిపై 5 శాతం క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. మీరు ఈ ఫోన్ను రూ. 220 ప్రారంభ EMIకి కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో రూ. 5 వేల వరకు చౌకగా పొందవచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఈ శాంసంగ్ ఫోన్లో, మీరు మీడియాటెక్ హీలియో G85 చిప్సెట్ను ప్రాసెసర్గా చూడచ్చు. ఫోన్ హెచ్డీ + డిస్ప్లే 6.74 అంగుళాలు. ఫోటోగ్రఫీ కోసం, ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది. సెల్ఫీ కోసం, మీరు దానిలో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను చూడచ్చు. ఫోన్ బ్యాటరీ 5000mAh.
Motorola G05
4GB RAM+64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉన్న ఈ ఫోన్ ధర రూ. 6999. ఫోన్లో 5 శాతం క్యాష్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. ఫోన్ EMI రూ. 247 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లో మీరు రూ. 5650 వరకు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఫోన్లో RAM బూస్ట్ టెక్నాలజీ ఇచ్చారు. ఇది దాని మొత్తం ర్యామ్ని 12GBకి పెంచుతుంది. ప్రాసెసర్గా, మీరు ఫోన్లో మీడియాటెక్ హెలియో G81 చిప్సెట్ను పొందుతారు. ఫోన్ మెయిన్ కెమెరా 50 మెగాపిక్సెల్లు. అదే సమయంలో, కంపెనీ ముందు భాగంలో 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందిస్తోంది. దీనిలో 5100mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. మీరు ఈ ఫోన్లో డాల్బీ సౌండ్ను కూడా పొందుతారు.