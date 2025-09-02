Flipkart Big Billion Days 2025: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్.. డబుల్ డిస్కౌంట్లు.. ఇవన్నీ తక్కువ ధరకే..!
Flipkart Big Billion Days 2025: ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ ఈ సంవత్సరం అతిపెద్ద పండుగ సేల్ "బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ 2025"ను ప్రకటించింది. ఈ సేల్ సందర్భంగా వివిధ ఉత్పత్తులపై భారీ డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లను అందించడానికి ఫ్లిప్కార్ట్ సిద్ధంగా ఉంది. దాని వెబ్సైట్లో టీజర్ను విడుదల చేసింది. దీని గురించి పూర్తి వివరాలను పరిశీలిద్దాం.
ఫ్లిప్కార్ట్ తన బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ 2025 తేదీని "త్వరలో రాబోతోంది" అని పేర్కొంది. గత సంవత్సరం సేల్ సెప్టెంబర్ 27న ప్రారంభమైంది. ఈసారి కూడా అదే కాలంలో సేల్ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్ సభ్యులకు ఒక రోజు ముందుగానే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సందర్భంగా, స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లు, ల్యాప్టాప్లు, టీవీలు, గృహోపకరణాలు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్స్తో సహా అనేక ఉత్పత్తులు తగ్గిన ధరలకు లభిస్తాయి. ఈసారి, ఫ్లిప్కార్ట్ "డబుల్ డిస్కౌంట్లు", పరిమిత-కాల ఆఫర్లు, ప్రత్యేకమైన డీల్లను అందించడం ద్వారా కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
ఈ పండుగ సేల్లో యాపిల్ ఐఫోన్ 16, శాంసంగ్ గెలాక్సీ S24, వన్ప్లస్ బడ్స్ 3, మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో వంటి కొత్త ఉత్పత్తులపై డిస్కౌంట్లను ఆశిస్తున్నారు. అదనంగా, ఇంటెల్ పీసీలు, 55-అంగుళాల స్మార్ట్ టీవీలు, ఫ్రంట్-లోడింగ్ వాషింగ్ మెషీన్లు వంటి పెద్ద వస్తువులపై కూడా లాభదాయకమైన డీల్లు అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ తెలిపింది. షాపర్లు తమ పొదుపును పెంచుకోవడంలో సహాయపడటానికి, ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ బ్యాంకుల క్రెడిట్ కార్డ్ , క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎమ్ఐ లావాదేవీలపై 10 శాతం తక్షణ తగ్గింపును ఆశించండి. ఈ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో పాటు, ఎక్స్ఛేంజ్ డీల్స్ వంటి అనేక ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ భారీ పండుగ సేల్ ప్రకటన అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ 2025కి పోటీగా ఉంటుంది. అమెజాన్ కూడా ఇంకా దాని అమ్మకపు తేదీని ప్రకటించలేదు. ప్రతి సంవత్సరం, ఈ రెండు ఇ-కామర్స్ దిగ్గజాలు పండుగ సీజన్లో కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి భారీ డిస్కౌంట్లు, ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటిస్తాయి. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్, గృహోపకరణాలపై దృష్టి సారిస్తుండగా, అమెజాన్ విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులపై డిస్కౌంట్లను అందిస్తుంది. ఈ పోటీ చివరికి వినియోగదారులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది, తక్కువ ధరలకు మెరుగైన ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.ఈ సంవత్సరం ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్ మధ్య పోటీ చాలా తీవ్రంగా ఉండబోతోంది.