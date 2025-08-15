Mahindra : మహీంద్రా నుండి బ్యాట్మ్యాన్ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ SUV.. ధర, డిజైన్, ఫీచర్స్ ఇవే
Mahindra : మహీంద్రా నుండి బ్యాట్మ్యాన్ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ SUV.. ధర, డిజైన్, ఫీచర్స్ ఇవే
Mahindra : భారతీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా, తమ మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ SUV కోసం DC కామిక్స్, బ్యాట్మ్యాన్ సినిమాల నిర్మాత వార్నర్ బ్రదర్స్ తో కలిసి ఒక స్పెషల్ ఎడిషన్ను ప్రారంభించింది. దీని పేరు BE 6 డార్క్ (బ్యారట్మ్యాన్ ఎడిషన్). ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారులో బ్యాట్మ్యాన్ సినిమాలు, కామిక్స్ స్ఫూర్తితో స్పెషల్ డిజైన్, ఫీచర్లను రూపొందించారు. ఇది ఇతర డార్క్ వెర్షన్ కార్ల నుండి ఈ కారును ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది. బ్యాట్మ్యాన్ అభిమానులకు ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.
కేవలం 300 యూనిట్లు మాత్రమే!
ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు బుకింగ్లు ఆగస్టు 23 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. డెలివరీలు మాత్రం సెప్టెంబర్ 20 (బ్యాట్మ్యాన్ డే) నుండి మొదలవుతాయి. ఈ కారు కేవలం 300 యూనిట్లు మాత్రమే తయారు చేయబడుతుంది. దీనివల్ల ఇది ఒక కలెక్టర్స్ ఐటెమ్గా మారనుంది. ఈ కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.27.79 లక్షలు. సూపర్ హీరో థీమ్ ఉన్న SUV కావాలని కోరుకునేవారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం.
డిజైన్ ఫీచర్లు అద్భుతం
ఈ కారులో ప్రత్యేకమైన సాటిన్ బ్లాక్ బాడీ కలర్ ఉంది. ముందు డోర్ల మీద బ్యాట్మ్యాన్ డికల్, వెనక డోర్ల మీద డార్క్ నైట్ బ్యాడ్జ్, ఫెండర్స్, బంపర్, రివర్స్ లైట్ల మీద బ్యాట్మ్యాన్ లోగోలు ఉంటాయి. ఇందులో 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి, కానీ కావాలంటే 20-అంగుళాల ఆప్షన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. వీల్ హబ్ క్యాప్ల మీద బ్యాట్మ్యాన్ లోగో ఉంటుంది. బ్రేక్లు, స్ప్రింగ్స్కు అల్కెమీ గోల్డ్ రంగు వేశారు. ఇక కారు పైన డార్క్ నైట్ త్రయం సింబల్ కూడా ఉంటుంది.
ఇంటీరియర్లో మరింత ప్రత్యేకత
కారు ఇంటీరియర్లో డాష్బోర్డ్పై బ్రష్డ్ అల్కెమీ ప్లేట్ ఉంటుంది. దీనిపై ఎడిషన్ నంబర్ కూడా ఉంటుంది. డ్రైవర్ కాక్పిట్ చుట్టూ గోల్డ్ రంగు ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. గోల్డెన్ యాక్సెంట్స్తో స్యూడ్, లెదర్ సీట్లు ఉంటాయి. డార్క్ నైట్ త్రయం బ్యాడ్జింగ్, డాష్బోర్డ్పై పిన్స్ట్రైప్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి. స్టీరింగ్ వీల్, కంట్రోలర్, EPB, కీ ఫాబ్ పైన కూడా బ్యాట్మ్యాన్ లోగో ఉంటుంది.
బ్యాటరీ, రేంజ్ వివరాలు
ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ మహీంద్రా BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ ఎలక్ట్రిక్ SUV ప్యాక్ 3 వేరియంట్పై ఆధారపడింది. ఇందులో 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంది, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ARAI ప్రకారం 682 కిలోమీటర్ల రేంజ్ ఇస్తుంది. ఇది ఒక రేర్ వీల్ డ్రైవ్ SUV, దీని వెనుక యాక్సిల్లో శక్తివంతమైన మోటార్ అమర్చబడింది. ఈ మోటార్ 286 hp శక్తిని, 380 Nm టార్క్ ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.